曾慶紅返鄉祭胡耀邦 這樣評價習近平...

2019-04-26 16:18 世界日報 中國新聞組／北京26日電



4月15日是中國前總書記胡耀邦逝世30周年紀念日，據多維新聞網報導，前中國政治局常委、國家副主席曾慶紅及夫人，24日前往胡耀邦位於江西省共青城的墓地祭拜並獻花籃。曾慶紅曾在紀念胡耀邦誕辰90周年座談會上，高度評價胡耀邦是「偉大的無產階級革命家、政治家。」另據網上視頻內容，曾慶紅返鄉與民眾交流時，稱「習（近平）主席領導得好」。

被視為改革派的胡耀邦，1987年被迫辭去中共總書記職務，1989年因突發心肌梗塞過世，民眾悼念活動後來演變成大規模的示威抗議，被視為是導致「六四事件」的間接因素之一。

報導指出，「胡耀邦史料信息網微信公眾號」百年耀邦公布了曾慶紅祭拜胡耀邦的消息。曾慶紅曾於2009年在紀念胡耀邦誕辰90周年座談會上高度評價胡耀邦，「為改革開放的實行和社會主義現代化建設的推進，嘔心瀝血、奮鬥不息，貢獻了畢生精力，建立了不朽功勳。」

報導引述香港明報，曾慶紅與夫人20日返回江西老家吉安市，並在江西省委書記劉奇、吉安市委書記胡世忠等人的陪同下，視察吉安市白鷺洲中學、廬陵生態園，並赴曾氏祠堂祭拜。

另有港媒報導，曾慶紅此次返鄉的保安工作極其嚴格，有網友稱視察當天，從永和連心大橋到吉安賓館一路交管。曾慶紅多次揮手，有民眾大喊「領導好」，他連聲回應稱謝謝，還扳著手指頭稱讚中共五代領導人：「習主席領導得好！是吧！毛主席、小平同志、江澤民、胡錦濤到習主席。」