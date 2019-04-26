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兩岸婚姻登記逐年降 多選擇定居大陸

2019-04-26 14:36聯合報 記者許依晨╱即時報導

海峽兩岸婚姻家庭服務中心指出，截至2018年底，在大陸辦理結婚登記的兩岸夫妻約38.9萬對；陸媒報導稱兩岸婚姻登記人數逐年呈「理性下降」趨勢，並且越來越多兩岸家庭如今選擇在大陸發展。

中新社報導，自1987年兩岸恢復民間交往以來，兩岸通婚可大致分四個階段。其中，中共十一屆三中全會後大陸實行改革開放、一批批留學生在海外與來自台灣的學生接觸，形成最初階段的兩岸婚姻。

海峽兩岸婚姻家庭服務中心有關負責人說，由於當時兩岸處於隔絶狀態，這些當事人面臨巨大壓力和重重困難。比如，魯迅之孫周令飛在日本與台灣學生張純華結識，二人結婚的消息轟動一時，幾乎釀成政治事件。

第二階段的台方當事人以台灣老兵為主，俗稱「老兵婚姻」。1987年後，很多老兵有機會返鄉探親，經親友介紹，其中一些單身老兵與大陸女性結為夫妻。

第三階段兩岸婚姻則為上世紀90年代，越來越多的台商台企跨過海峽、紮根大陸。進入21世紀，民間交往持續深入，兩岸青年相識相知的機會愈來愈多，自由戀愛成為當前第四階段兩岸婚姻的主流。

海峽兩岸婚姻家庭服務中心的數據顯示，兩岸婚姻登記人數1987年以來逐年遞增，於2003年達到頂峰（約3萬多對）。同一年，台灣大幅調整大陸配偶制度並建立所謂「面談機制」，登記人數在隔年出現滑坡。

此後，這一數字逐年減少。2016年兩岸婚姻登記人數為7177對、2017年降至6276對，2018年數字與2017年大約持平。

這位負責人指出，「早年的兩岸婚姻具盲目性，並且大陸配偶絶大多數為女性」，婚姻登記人數的下降，是兩岸社會經濟水平差距縮小、兩岸婚姻逐漸恢復理性的一個重要表現。大陸社會經濟不断發展，移居台灣地區對大陸居民來說已無明顯吸引力。定居大陸漸成兩岸婚姻家庭的主流選擇。

他分析，目前兩岸婚姻當事人所面臨的問題主要有兩岸社會差異大、社會適應難度高、個人維權能力弱、社會支持網絡少以及台當局的排斥限制多等。

海峽兩岸婚姻家庭服務中心指出，截至2018年底，在大陸辦理結婚登記的兩岸夫妻約3...
海峽兩岸婚姻家庭服務中心指出，截至2018年底，在大陸辦理結婚登記的兩岸夫妻約38.9萬對，兩岸婚姻登記人數逐年呈「理性下降」趨勢，並且越來越多兩岸家庭如今選擇在大陸發展。示意圖／ingimage
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