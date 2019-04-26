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港府修逃犯條例 陸委會：盼聚焦台港司法互助

2019-04-26 12:51中央社 台北26日電

民進黨立委羅致政。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委羅致政。圖／聯合報系資料照片
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民進黨立委羅致政今天說，香港擬修逃犯條例，大幅放寬引渡條件，台灣人到香港恐成為下一個李明哲；陸委會表示，港方近期才提出會面溝通的建議，盼聚焦在台港司法互助協議。

香港男子陳同佳去年初涉嫌在台灣殺害隨行女友後逃返香港，港府為了處理其引渡事宜及補強現有法令漏洞，決定修改逃犯條例，以便以個案方式與台灣和中國大陸等地安排引渡事宜。但受到泛民方面反對，他們擔心會成為北京當局要求引渡政治犯的法律依據。

香港立法會17日首次開會討論逃犯條例修訂草案，香港民間人權陣線等28日將舉辦遊行，要求港府撤回引渡惡法。羅致政上午與民進黨立委王定宇、蔡培慧、蔡易餘等人，舉行「聲援香港保衛台灣、拒絕『逃犯條例』引渡中國」記者會。

羅致政說，港府正在處理逃犯條例修正，修法後大幅放寬引渡條件、流程，任何國家都可以提出引渡要求，共有37項罪名，只要由香港特首判斷是否符合逃犯條例後，就可以提出引渡要求，不須經審查會審查。

羅致政表示，在港的外國人可能會被依此條例提出引渡要求，香港民眾也擔心中國會提出引渡港人，雖然有明定宗教、政治犯不能引渡，但很多罪名都不是用這些理由，「只要羅織罪名就把你關起來」；台灣民眾到香港也可能碰到這樣的狀況，面臨類似「李明哲事件」。

蔡易餘說，中國若濫用逃犯條例，把想要審判、處罰的人，只要香港特首同意、不需經審查會審查，就能把香港人、台灣人、外國人等引渡到中國審判，這是他非常擔心的事；希望香港可以思考，若真要解決問題，應單向和台灣簽司法互助協議，而不是透過這種「典型暗渡陳倉條款」。

大陸委員會港澳蒙藏處專門委員黃廷輝表示，針對港府修訂逃犯條例，政府一直希望和港方建立制度化司法合作機制，並曾3度提出司法互助請求，但港方都沒正面回應；直到逃犯條例修法提出後，港方近期才提出會面溝通的建議，陸委會盼溝通應聚焦在台港司法互助協議，並會以平等、尊嚴、互惠原則，明確表達政府立場。

香港特首羅致政
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