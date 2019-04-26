中共艦艇編隊將靠泊香港聯訓「堅定捍衞香港和平」

2019-04-26 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國防部發布，由導彈驅逐艦「海口艦」、導彈護衞艦「黃山艦」組成的艦艇編隊下周30日至5月5日將赴香港靠泊，編隊將與駐香港部隊開展聯訓。

星島日報報導，分析認為，中共海軍編隊赴港與駐港部隊「開展聯訓」相當罕見，大陸國防部強調意在「堅定捍衞香港和平」也是新的提法，可能與目前香港的政治形勢有關。

大陸國防部表示，解放軍海軍艦艇靠泊香港，是執行完海軍成立七十周年閱艦任務後返航歸建途中組織的計畫內行動，將向香港同胞展示人民海軍七十年的建設發展成就，並「展示解放軍堅定捍衛香港和平與繁榮的決心和能力」。

報導指出，艦艇艦隊抵達香港當天，將有盛大的歡迎儀式，特區政府、中聯辦高層都會參加，海軍也將有高級將領抵港，並發表講話。

期間，海口艦、黃山艦還將舉行艦艇開放活動。這也將是繼2017年七月「遼寧號」航母編隊抵港，參加香港回歸暨解放軍進駐香港二十周年慶祝活動，並且連續兩天開放給取得門票的香港市民登艦參觀。

更早之前在2009、2010年中共海軍護航編隊也曾兩次訪問香港，不過並沒有與駐港部隊開展聯訓，也沒有上升到「展示解放軍堅定捍衞香港和平與繁榮的決心和能力」的高度。

下周靠泊香港聯訊的「海口艦」是解放軍海軍第二艘052C型導彈驅逐艦，裝備有源相控陣雷達及垂直發射系統，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的遠程警戒探測和區域防空作戰能力。