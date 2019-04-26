習近平：中國不搞以鄰為壑的匯率貶值

2019-04-26 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國家主席習近平今（26）日在一帶一路國際合作高峰論壇開幕強調，中國不搞以鄰為壑的匯率貶值，並將進一步降低關稅水準，消除各種非關稅壁壘，不斷開大中國市場大門。

第二屆一帶一路國際合作高峰論壇開幕式今日上午在北京國家會議中心舉行。習近平出席開幕式並發表主旨演講。

習近平表示，中國不搞以鄰為壑的匯率貶值，將不斷完善人民幣匯率形成機制，使市場在資源配置中起決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，促進世界經濟穩定。

習近平強調，規則和信用是國際治理體系有效運轉的基石，也是國際經貿關係發展的前提。中國積極支援和參與世貿組織改革，共同構建更高水準的國際經貿規則。

他表示，將進一步降低關稅水準，消除各種非關稅壁壘，不斷開大中國市場大門，歡迎來自世界各國的高品質產品。我們不刻意追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質農產品、製成品和服務，促進貿易平衡發展。