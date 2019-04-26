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習近平再度宣示中國將擴大開放

2019-04-26 10:19聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國家主席習近平今（26）日在一帶一路國際合作高峰論壇開幕強調，中國將再擴大開放。習近平表示，未來將繼續大幅縮減負面清單，推動現代服務業、製造業、農業全方位對外開放，並在更多領域允許外資控股或獨資經營。

第二屆一帶一路國際合作高峰論壇開幕式今日上午在北京國家會議中心舉行。習近平出席開幕式並發表主旨演講。

習近平表示，今天的中國，已經站在新的歷史起點上。但前方還有一座座山峰需要翻越，還有一個個險灘等待跋涉。他說，中國將繼續沿著中國特色社會主義道路大步向前，堅持全面深化改革，堅持高品質發展，堅持擴大對外開放，堅持走和平發展道路，推動構建人類命運共同體。

下一步，中國將採取一系列重大改革開放舉措，加強制度性、結構性安排，促進更高水準對外開放。

習近平表示，中國已實施准入前國民待遇加負面清單管理模式，未來將繼續大幅縮減負面清單，推動現代服務業、製造業、農業全方位對外開放，並在更多領域允許外資控股或獨資經營。

同時，還將新佈局一批自由貿易試驗區，加快探索建設自由貿易港。將加快制定配套法規，確保嚴格實施《外商投資法》。以公平競爭、開放合作推動國內供給側結構性改革，有效淘汰落後和過剩產能，提高供給體系品質和效率。

習近平並表示，中國將著力營造尊重知識價值的營商環境，全面完善智慧財產權保護法律體系，大力強化執法，加強對外國智慧財產權人合法權益的保護，杜絕強制技術轉讓，完善商業秘密保護，依法嚴厲打擊智慧財產權侵權行為。中國願同世界各國加強智慧財產權保護合作，創造良好創新生態環境，推動同各國在市場化法治化原則基礎上開展技術交流合作。

大陸國家主席習近平。央視截圖
大陸國家主席習近平。央視截圖
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