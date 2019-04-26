習近平：共建一帶一路稅收徵管合作機制

2019-04-26 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國家主席習近平今（26）日在「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕強調，中國要促進貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對保護主義，將同更多國家商簽高標準自由貿易協定，加強海關、稅收、審計監管等領域合作，建立共建一帶一路稅收徵管合作機制，加快推廣「經認證的經營者」國際互認合作。

26日上午，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式將在北京國家會議中心舉行。國家主席習近平將出席開幕式並發表主旨演講。

習近平說，共建一帶一路倡議後，「六廊六路多國多港」的互聯互通架構基本形成，一大批合作項目落地生根，

習近平承諾，中國將繼續實施共建「一帶一路」科技創新行動計劃，同各方一道推進科技人文交流、共建聯合實驗室、科技園區合作、技術轉移四大舉措。我們將積極實施創新人才交流項目，未來5年支援5000人次中外方創新人才開展交流、培訓、合作研究。我們還將支援各國企業合作推進資訊通信基礎設施建設，提升網路互聯互通水準。

中國將構建以新亞歐大陸橋等經濟走廊為引領，以中歐班列、陸海新通道等大通道和資訊高速路為骨架，以鐵路、港口、管網等為依託的互聯互通網路。發揮共建一帶一路專項貸款、絲路基金、各類專項投資基金的作用，發展絲路主題債券，支援多邊開發融資合作中心有效運作。

他還表示，中國歡迎多邊和各國金融機構參與共建一帶一路投融資，鼓勵開展協力廠商市場合作，通過多方參與實現共同受益的目標。

實現高標準、惠民生、可持續目標，引入各方普遍支援的規則標準，推動企業在項目建設、運營、採購、招投標等環節按照普遍接受的國際規則標準進行，同時要尊重各國法律法規。要堅持以人民為中心的發展思想，聚焦消除貧困、增加就業、改善民生，讓共建一帶一路成果更好惠及全體人民，為當地經濟社會發展作出實實在在的貢獻，同時確保商業和財政上的可持續性，做到善始善終、善作善成。

論壇期間，習近平還將全程主持領導人圓桌峰會。中國領導人將向世界傳遞什麼資訊，，領導人圓桌峰會將發表聯合公報，各國領導人將達成一系列政府間合作協議和務實合作項目，一些發達國家和國際金融機構將同中方簽署開展協力廠商市場合作檔，

此外，本屆高峰論壇還將首次舉辦企業家大會，為各國工商界對接合作搭建平臺。各國工商界將簽署一批合作項目協議，值得高度關注。

習近平27日下午在雁棲湖會見記者，並發表講話。

一帶一路倡議歷近6年，高峰論壇則是時隔兩年再次舉行，第二屆一帶一路國際合作高峰論壇是今年最重要的主場外交。