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俄最大潛艦下水 可運載時速200公里「波塞冬」核魚雷

2019-04-25 22:57聯合報 記者陳言喬╱即時報導

俄羅斯24日下水長達184米的「別爾哥羅德」號核潛艦。（環球時報）
俄羅斯24日下水長達184米的「別爾哥羅德」號核潛艦。（環球時報）
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中共海軍日前盛大慶祝成軍七十年，呈現建軍多年的成果。但各國海軍的發展也很快速，俄羅斯最近即下水一艘09852型「別爾哥羅德」號核潛艦，它可運載令西方膽寒的「波塞冬」核動力無人潛航器（核魚雷）。

環球時報引述「今日俄羅斯」電視台24日報導稱，俄總統普亭當天通過視頻電視觀看了新潛艦的下水儀式。

報導稱，「別爾哥羅德」號核潛艦於1992年7月開工建造，此後俄羅斯一直無力完成。直到2012年12月底，又重新以09852型特殊用途核潛艦的名義建造，旨在攜帶「波塞冬」無人核動力潛航器。建造期間，潛艇長度從154米增加到184米，是目前俄羅斯最大的核潛艦，排水量約為2.4萬噸、長184米、寬18.2米，可攜帶6枚「波塞冬」無人潛航器。俄方準備在兩年內完成測試工作，計畫於2021年前交付俄海軍服役。目前，第二艘「哈巴羅夫斯克」號核潛艦也完成建造工作，計畫明年下水，並於2022年服役。

這艘剛下水的核潛艦受關注的原因，除了自身性能之外，更是因為它和據稱將改變未來海戰規則的「波塞冬」有關。俄羅斯「消息報」24日引述俄軍事政治分析局局長亞歷山大．米哈伊洛夫表示，「波塞冬」能夠在水下1000米處以高達200公里的時速前進，可搭載常規彈頭或200萬噸TNT當量的核彈頭。

該潛艦服役後，敵人海軍只能處於被打擊的地位。專家稱，對俄羅斯海軍來說，並不需要太多該型號潛艦，裝備4艘就足夠了：北方艦隊兩艘，太平洋兩艘。

普亭曾在2018年2月在國情諮文中提到神秘武器「波塞冬」(Poseidon)核魚雷，稱這艘核動力無人魚雷將會在10年內交付俄國海軍使用。

當時俄羅斯塔斯社(Tass)報導，這款無人核魚雷可以超過1萬公里的射程極速前進。俄國國防部並透過公開徵名的方式，正式將它命名為「波塞冬」。

俄國海軍總司令Vladimir Ivanovich Korolev説，這艘核動力無人魚雷屬於遠洋多功能系統，能在敵軍附近的海域完成各種任務，其裝備的導航系統可以讓它在水面下以高速、自動導向攻擊目標。

俄羅斯最新研製的「波塞冬」核魚雷，據稱時速可達200公里。(示意圖／俄國防部）
俄羅斯最新研製的「波塞冬」核魚雷，據稱時速可達200公里。(示意圖／俄國防部）
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潛艦俄羅斯海軍

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