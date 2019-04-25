支持「九二共識」就是賣台？ 高孔廉批荒唐！

2019-04-25 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）新任會長高孔廉，今天出席「台灣轉級與創新接班論壇」後表示，對於談「九二共識」被說是賣台，這個說法很荒唐。他強調，「九二共識」是兩岸協商的平台。

高孔廉說，「九二共識」自1992年至今快30年，中間藍綠兩黨輪流執政，國民黨時期沒賣台，民進黨時期更不會賣台，「九二共識」本身跟賣台就沒有關聯，基本上只是作為兩岸之間可以協商、解決問題的橋樑。

台灣總統大選前哨戰開打，美國在台協會（AIT）主席莫健日前在台北表示，大陸顯然加強了散布假消息並直接對台灣施加影響力的行動。大陸國台辦回擊，兩度表態不介入選舉。

對此，高孔廉說，大陸方還是不要表態，照往年的結果大多造成反效果，尤其是在下半年，大選的戰局會更激烈。「讓台灣民眾自行做選擇，到底要不要改變。」

高孔廉剛接任海貿會會長一個月來，大陸參訪團來拜訪的有廣東省台辦副主任方濤、貴州省台辦主任周素平、無錫市經貿代表團。海貿會今年也有規劃前往大陸參訪，5月會去福州海交會，6月赴東莞青創交流、7月前往天津台灣名品展、9月貴台會、11月安排深圳高交會，將參訪華為、大疆等科技企業。