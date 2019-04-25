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陸委會質疑占中案判決 國台辦批混淆是非、顛倒黑白

2019-04-25 18:58聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

香港法院對占中案涉案九人判刑，陸委會深表遺憾並指「一國兩制」未能尊重並保障民眾政治權利。大陸國台辦發言人馬曉光今天應詢表示，民進黨當局罔顧香港法治，對香港事務說三道四，是其慣於「混淆是非、顛倒黑白」的又一表現。

香港占中案昨在西九龍裁判法院判刑，運動發起人「占中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明均獲刑16個月。戴耀廷和陳健民獲刑最重，他們因串謀犯公眾妨擾罪，被判即時入獄16個月，另一項煽惑他人犯公眾妨擾罪，被判囚8個月，同期執行，朱耀明緩刑2年。

陸委會昨天指出，港人追求民主、法治、人權的公民運動，是香港珍貴的民主資產，更是社會前進的動能，執政者應正面看待其時代意義，尊重並保障人民政治權利。倘一味擔憂畏懼、甚至以刑罰嚇阻，片面否定「公民不服從」權利，不但無法彌補政治體制的缺陷，更將錯失改善國家病態體質的良機。

陸委會表示，中共一方面強調講好「一國兩制」故事，一方面卻壓縮香港民主自治與自由人權空間，自曝其短；全世界均密切關注香港實施「一國兩制」情形，我國人亦不會遭欺瞞誆騙。

陸委會並呼籲相關方面信守基本法對香港「一國兩制」、「港人治港、高度自治」的承諾，才是真正符合法治原則，及維繫香港繁榮發展的根本之道。

大陸國台辦發言人馬曉光今天應詢表示，當年持續79天的非法占中，嚴重衝擊了香港特區法治，對香港的繁榮穩定、對香港民眾的正常生活秩序都帶來嚴重損害。北京當局堅定支持香港特區依法懲治非法占中的主要組織者和策劃者。

馬曉光批評，民進黨當局罔顧香港法治，對香港事務說三道四，是其慣於「混淆是非、顛倒黑白」的又一表現。

大陸國台辦發言人馬曉光。（特派記者林庭瑤／攝影）
大陸國台辦發言人馬曉光。（特派記者林庭瑤／攝影）
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香港一國兩制陸委會

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