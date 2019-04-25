人力銀行涉代陸企在台徵才 陸委會：查處中
對於104與1111人力銀行涉嫌違法刊登中國大陸企業職缺，陸委會表示，依照兩岸條例以及經濟部的公告相關規定，台灣民眾或是法人團體依法不得為中國大陸方面從事人力仲介，或提供赴陸就業資訊等相關業務，已移請勞動部了解、查處。
媒體日前報導，104與1111人力銀行設有「中國工作專區」，有大專院校招攬台灣博士，也有中小學教職及中國科技業者的徵才訊息。不過，業者聲稱，為台灣求職者提供的職缺，均是在台合法登記公司，或在海外合法登記外商公司中國分支的職缺，不會提供陸資企業職缺。
陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會上被問及此，他表示，依照兩岸條例第35條，以及經濟部的公告相關規定，台灣民眾或是法人團體依法不得為中國大陸方面從事人力仲介，或提供赴陸就業資訊等相關業務，若違反，依法科處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。
此外，他指出，依照兩岸條例第34條第二項規定，提供台灣人民赴中國大陸就業資訊的人力仲介業務，是屬於禁止類的商業行為及未經許可事項，依據大陸地區物品勞務服務在台灣地區從事廣告辦法第6條規定，不得從事在台廣告的活動或置入性行銷，違反者將處以新台幣10萬以上、50萬元以下罰鍰。
他表示，對於人力銀行104及1111等仲介網站，疑涉刊登中國大陸職缺，招攬國人赴陸工作，是否違反規定，已請勞動部進一步了解及查處。
另一方面，邱垂正說明，現行政策並未開放中國大陸人民來台工作，但經許可來台投資的陸資企業，因營運所需在台聘雇所需要人力，則沒有違反兩岸條例相關規定。
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