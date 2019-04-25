人力銀行涉代陸企在台徵才 陸委會：查處中

2019-04-25 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



對於104與1111人力銀行涉嫌違法刊登中國大陸企業職缺，陸委會表示，依照兩岸條例以及經濟部的公告相關規定，台灣民眾或是法人團體依法不得為中國大陸方面從事人力仲介，或提供赴陸就業資訊等相關業務，已移請勞動部了解、查處。

媒體日前報導，104與1111人力銀行設有「中國工作專區」，有大專院校招攬台灣博士，也有中小學教職及中國科技業者的徵才訊息。不過，業者聲稱，為台灣求職者提供的職缺，均是在台合法登記公司，或在海外合法登記外商公司中國分支的職缺，不會提供陸資企業職缺。

陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會上被問及此，他表示，依照兩岸條例第35條，以及經濟部的公告相關規定，台灣民眾或是法人團體依法不得為中國大陸方面從事人力仲介，或提供赴陸就業資訊等相關業務，若違反，依法科處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

此外，他指出，依照兩岸條例第34條第二項規定，提供台灣人民赴中國大陸就業資訊的人力仲介業務，是屬於禁止類的商業行為及未經許可事項，依據大陸地區物品勞務服務在台灣地區從事廣告辦法第6條規定，不得從事在台廣告的活動或置入性行銷，違反者將處以新台幣10萬以上、50萬元以下罰鍰。

他表示，對於人力銀行104及1111等仲介網站，疑涉刊登中國大陸職缺，招攬國人赴陸工作，是否違反規定，已請勞動部進一步了解及查處。