樂視網最後一日交易 明退市倒數

2019-04-25 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



樂視網明（26）日公佈2018年年報，市場預估恐淨資產為負，審計報告觸發監管規定，樂視網26日開市起將被暫停上市且停牌，「被退市」倒數。

曾經的創業板第一高價股，市值更是一度高達人民幣1700億；如今已跌至一元股，流通市值已跌至人民幣51億元。

樂視網25日最後一個交易日打開跌停，之前已連續3個交易日跌停，其中23日、24日均為一字跌停板，今日跌停打開後，也成了散戶最後逃生的機會，然而在資金出逃的同時，也有遊資在蜂擁而入。不過收盤最終不敵現實，大跌7.65%收在人民幣1.69元，盤中最低一度觸及人民幣1.65元跌停板。

據樂視網去年三季報統計，股東總數將近30萬，隨著今日最後一個交易日結束，30萬投資者從贏家變輸家，欲哭無淚。

樂視網2010年8月登陸A股創業板，6年裡打造出了樂視系商業帝國，從視頻平臺，還跨界生產樂視手機、超級汽車。

燒錢太猛，2016年樂視手機被供應商追債，捅破樂視系的資金危機徹底爆發，老闆賈躍亭跑路了。

逃到美國的賈躍亭，找到商業大佬融創孫宏斌幫忙，2017年融創以人民幣168億元馳援樂視網、樂視影業及樂視致新。股民以為樂視網有救了。

不過到2018年1月，孫宏斌的態度發生了180度的大轉彎。針對樂視網關聯交易，孫巨集斌說「人有時候要敢叫日月換新天，有時候也要願賭服輸。」因為樂視網關聯方欠上市公司的債務無法得到有效償還，孫宏斌願賭服輸。

賈躍亭跑了，孫宏斌認了，根據先前樂視網發佈的2018年業績快報，公告顯示，營業總收入較去年同期下降77.40%，26日公佈2018年年報，恐觸及《創業板股票上市規則》的監管規定，也就是如果樂視網2018年度歸母淨資產預計為負，樂視網股票將被暫停上市；同時，樂視網存在2018年審計報告被出具「無法表示意見」的風險，如公司最近兩個年度的財務會計報告均被註冊會計師出具無法表示意見，樂視網股票將被暫停上市。