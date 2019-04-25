法巡航艦穿越台海 陸國防部：非法進入中國海域

2019-04-25 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國防部新聞發言人任國強。取自官網 分享 facebook

法國軍艦4月6日通過台灣海峽，表態支持美國在台海和南海上的立場，大陸國防部新聞發言人任國強今日意有所指表示，某些域外國家不斷花樣翻新，推進地區「軍事化」，中國對此堅決反對，中國軍隊也將採取堅決措施，捍衛主權。

路透報導，任國強還以嚴厲的字眼「非法」（illegally）進入中國海域，來回應法軍艦穿越台海。

任國強也透露，國防部早已在第一時間向北京進行簡報，確實掌握。

路透報導，法國海軍巡防護衛艦「葡月號」4月6日通過台灣海峽，時曾被中共軍方尾隨。隨後，中共當局通知法國，不邀請其參加中共海軍成立70周年的海上閱兵活動。

法國軍艦穿越台海的行動，被認為是支援盟友美國在台海和南海上的立場，而任國強今日在國防部例行記者會，針對美海岸警衛隊加強在亞太地區的部署，並到中國周邊海域警戒巡邏，意有所指表示，中國海軍正在密切關注有關動向。

任國強表示，某些域外國家不斷花樣翻新，強化前沿軍事存在，推進地區「軍事化」，不僅損害沿岸國安全利益，也不利於地區和平穩定，中方對此堅決反對。

他還強調，中國軍隊將採取堅決措施，堅定捍衛國家主權和安全，堅定維護地區和平穩定。奉勸有關域外國家，切實尊重各國的主權和安全。