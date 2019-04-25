回應導致債務危機質疑 習近平：一帶一路符合各國需求

2019-04-25 17:08 世界日報 中國新聞組／北京25日電



習晤智利總統、緬甸、衣索比亞+IMF領導人。 新華社 分享 facebook

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇25日起一連三天在北京召開，近40位各國政要、150多國代表24日陸續抵達中國。中國國家主席習近平24日在人民大會堂會見與會的多國元首，以及國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德。BBC引述學者分析，今年論壇除將著重如何深化與各國合作，並對外界質疑作出解釋。

新華社報導，習近平指出，拉加德積極推動國際貨幣基金組織同中國開展合作、支持共建「一帶一路」國際合作，中方對此表示讚賞。中國積極評價同國際貨幣基金組織的良好關係，希望繼續深化雙方合作。現在越來越多的國家參與共建「一帶一路」，這充分證明「一帶一路」是符合各國發展需求、廣得人心的。

習近平強調，中國一貫支持一個強有力、資源充足的國際貨幣基金組織。希望有關份額和治理改革能順應時代潮流，反映新興市場國家的代表性和發言權，與他們在世界經濟中的地位相符合。

24日在會見智利總統皮涅拉時，習近平指出，要繼續發揚敢為人先的精神，以共建「一帶一路」為新契機，深化政治互信和務實合作，推動中智全面戰略夥伴關係邁上新台階。

而在會見衣索比亞總理阿比、莫三比克總統紐西兩位非洲國家領導人時，習近平強調，衣索比亞是中國在非洲的重要合作夥伴。中衣都是發展中大國，都依靠自身努力走出一條符合本國國情的發展道路。阿比則稱，中國始終尊重非洲國家，不將自己意願強加給非洲國家，共建「一帶一路」有利於世界經濟增長和平衡發展，對非洲非常重要。

另據BBC報導，就在論壇開幕前夕，緬甸22日有超過3000人示威遊行，要求政府不要重啟中國投資的密松大壩（Myitsone dam），這已是緬甸今年第二次為此集會抗議。而去年11月，美國副總統潘斯也曾指責中國「一帶一路」令參與的發展中國家負上龐大債務。

對此，前中國領導人鄧小平翻譯、中國與全球化智庫副主任高志凱接受BBC採訪時表示，西方對於「一帶一路」導致國家債務危機的指責並不正確。

他解釋，大規模建設後，可以帶來的成效都應該被納入評估，而不是光看舉債。他舉例，像是修建港口，就能創造很多工作機會，土地和工廠價值都會提高，最後受惠的是當地人民和政府。

不過，高志凱也表示，「一帶一路」是個50至100年的倡議，需要有長遠規畫。他說：「不能換個政府或經濟放緩就不做了，這樣會害自己也害其他國家。」