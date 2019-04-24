當前習近平對台政策 張五岳：促融重於促統

2019-04-24 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



淡江大學中國大陸研究所副教授、兩岸關係研究中心主任張五岳在該校國際評論指出，短期內北京對台政策當務之急在於積極推動兩岸社會經濟融合的「促融」，並寄望以兩岸社會經濟融合的「促融」，作為未來兩岸政治統一的下層建築與經濟基礎。

至於透過「政協形式」的民主協商開展的政治對話或是有關「一國兩制」方案，形式的意義恐怕多於實際的效益，台灣各界如果只關注北京的「一國兩制」政治促統，而沒有注意北京極力推動的社會經濟融合「促融」，恐怕是捨本逐末。

評論認為，2019年不僅是2020年美國與台灣大選前夕重要的關鍵年，也是五四運動100周年、中共建政70周年、西藏事件60周年、中美建交40周年、臺灣關係法40周年、中共發表告台灣同胞書40周年、六四天安門事件30周年、澳門主權移交20周年、1999年李前總統發表特殊兩國論20年，也是台灣太陽花與香港雨傘運動5周年。

這些諸多變數也可能讓2019年的兩岸關係充滿諸多的挑戰與風險，因此正確解讀中共對台政策與未來兩岸關係可能變化，自有其必要性。

綜觀今年兩會期間有關中共高層對台政策談話，最重要為習近平於3月10日，參加十三屆全國人大二次會議福建代表團的審議的講話時強調:要探索海峽兩岸融合發展新路，對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。

此外，要加強兩岸交流合作，加大文化交流力度，把工作做到廣大台灣同胞的心裏，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情，要在對台工作中貫徹好以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞。

去年以來推出「31條惠台措施」，福建實行「66條實施意見」，取得顯著成效，廣大台灣同胞都是受益者，要把這些措施落實到位，同時要聽取台灣同胞呼聲，研究還可以推出哪些惠臺利民的政策措施，只要能做到的都要盡力去做。

評論指出，根據觀察自從習近平2012年擔任中共中央總書記暨2013年3月17日擔任國家主席以來，到2019年1月2日「告台灣同胞書40周年紀念大會」，與3月10日兩會期間在福建省人大強調「融合發展」，6年內總共發表25次有關涉台談話。

仔細檢視習近平主政以來這25次重要講話，可以歸納出習近平在對台政策思維上的方針與走向，在習近平主政下北京除了一手加大反獨外，也一手加大社會經濟融合的促融與透過民主協商促統。

從馬總統8年執政下兩岸關係的互動經驗，北京認為兩岸關係不能停留在只經不政。伴隨著北京實力長與兩岸實力對比差距加大，北京認為在對台政策上，必須旗幟鮮明開展兩岸民主協商促統的歷史性里程碑，方能一方面滿足中國大陸內部需要，另一方面防範外力的介入與台獨分裂勢力的增長，為統一開展歷史性進程。

相較於鄧小平、江澤民、胡錦濤時期「和平統一一國兩制」方針，主張透過結束敵對狀態簽署和平協議，在習近平主政下則是一方面透過單邊立法單邊作為退動社會經濟融合的促融工作，另一方面透過民主協商在九二共識的基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

因此透過經濟社會融合與透過兩岸民協商的政治對話，以此兩大路徑作為推動實現具有台灣特色的「一國兩制」方案。

「習五條」中最受台灣各界關注的是提出「探索一國兩制的台灣方案」，與「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」。

一般認為，由於當年鄧小平提出的「一國兩制」係統一後的模式，但統一以前該如何推動並未觸及，因此歷任領導人在重要講話中都會提到政治倡議，北京意圖開啟藉由促談的歷史性的進程的意義，恐怕遠大於透過兩岸政治對話可能獲取的成效。