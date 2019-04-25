為期一周 海峽論壇6月中福建登場

2019-04-25 04:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國台辦發言人馬曉光24日表示，以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題的第十一屆海峽論壇將於6月15日開始在福建省舉辦，集中活動為期一周。

大陸國台辦24日舉行例行記者會，馬曉光在會上表示，本屆論壇繼續重點關注並服務基層民眾和青年群體，安排了大會活動以及4大版塊共33項活動。其中，青年交流版塊為台灣青年到大陸追夢、築夢、圓夢提供更多機會、更大舞台；基層交流版塊加深兩岸同胞互信和情感認同；文化交流版塊推動中華文化創造性轉化、創新性發展；經貿交流版塊擴大兩岸交流合作的行業和領域，共享發展機遇。目前各項籌備工作進展順利。

馬曉光還說，海峽論壇已經走過10個年頭，主辦單位由最初的兩岸54家增加到今年的82家，參與論壇活動的台灣同胞達十幾萬人次。事實說明，繼續辦好海峽論壇符合兩岸同胞期望多交流、走親走近的共同願望。

他介紹說，去年，海峽論壇首次開放網路報名，目的在於為更多想了解大陸、了解海峽論壇的台灣同胞提供親身體驗的機會，台灣同胞報名參與論壇活動十分踴躍，參與活動後反響也十分積極。今年的網路報名已在論壇官方網站開放，為滿足台灣同胞需求，名額增加到500名，報名時間為4月15日至5月10日。歡迎台灣民眾積極參與本屆論壇。

21日，中國（福建）自由貿易試驗區福州片區迎來掛牌四周年。馬曉光表示，福建自貿區「因台而設」，承擔著加強兩岸經濟合作的重要使命。福州片區自2015年4月21日掛牌以來，在促進對台貨物貿易、服務貿易、兩岸先進製造業合作、對台金融合作、兩岸人員往來以及台灣青創基地的集聚發展方面，都取得顯著成效。

馬曉光說，多年來，福建自貿區不僅在擴大開放、深化改革方面勇於探索，而且在落實台胞台企同等待遇方面做出了成績，對於在自貿區戰略框架下探索兩岸融合發展新路徑具有啟示意義。