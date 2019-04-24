習近平見安倍特使 稱中日關係呈現積極發展勢頭
據新華社報導，大陸國家主席習近平24日在人民大會堂會見日本首相特使、自民黨幹事長二階俊博時表示，當前，中日關係重回正常軌道，呈現積極發展勢頭。習近平同時接受了二階俊博轉交的日本首相安倍晉三親筆信，並請二階俊博轉達對安倍的問候。但報導並未提及，習近平6月將訪問日本一事。
共同社發自北京的報導指出，二階俊博階遞交了安倍寫給習近平的親筆信。習近平明確表示將為出席6月在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會而訪問日本。
報導稱，二階此次訪華旨在為習近平訪日鋪路。習近平在會談中提及期待與安倍會面，支持日方辦好G20峰會。習近平指出，有必要深化兩國關係，向和平友好的方向發展，他要求日本積極參與大陸推進的「一帶一路」。兩人會談持續約20分鐘。
新華社則報導，習近平提出，雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，堅持和平友好大方向，持續深化互利合作，推動兩國關係健康穩定發展。
習近平指出，要把中日「互不構成威脅」、「互為合作夥伴，相互支持對方和平發展」的政治共識落到實處，把兩國各領域交流合作推向新水平。雙方要深挖合作潛力。
習近平還說，中方歡迎日方繼續深入參與中國改革開放，希望日方更加積極參與共建「一帶一路」。雙方要加強溝通和協調，共同維護多邊主義和自由貿易，共同推動建設開放型世界經濟。今年是中日青少年交流促進年，雙方要在兩國民間特別是青少年當中廣泛播撒友好種子，推進民心相通。
新華社提到，習近平稱，中方支持日方辦好二十國集團領導人大阪峰會。二階俊博向習近平轉交了安倍晉三的親署信，並表示，日中關係重回正軌令人高興。但在新華社的報導中，並未提及習近平6月訪日一事。
共同社表示，二階就中國大陸因福島核事故而持續實施的日本產食品進口限制提出希望放寬，但習近平僅表示將基於科學依據，以安全第一來對待。二階此行將停留至29日。除出席在北京召開的「一帶一路」會議，還計畫前往上海與上海市委書記李強等會面。
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