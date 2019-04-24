習近平見安倍特使 稱中日關係呈現積極發展勢頭

2019-04-24 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據新華社報導，大陸國家主席習近平24日在人民大會堂會見日本首相特使、自民黨幹事長二階俊博時表示，當前，中日關係重回正常軌道，呈現積極發展勢頭。習近平同時接受了二階俊博轉交的日本首相安倍晉三親筆信，並請二階俊博轉達對安倍的問候。但報導並未提及，習近平6月將訪問日本一事。

共同社發自北京的報導指出，二階俊博階遞交了安倍寫給習近平的親筆信。習近平明確表示將為出席6月在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會而訪問日本。

報導稱，二階此次訪華旨在為習近平訪日鋪路。習近平在會談中提及期待與安倍會面，支持日方辦好G20峰會。習近平指出，有必要深化兩國關係，向和平友好的方向發展，他要求日本積極參與大陸推進的「一帶一路」。兩人會談持續約20分鐘。

新華社則報導，習近平提出，雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，堅持和平友好大方向，持續深化互利合作，推動兩國關係健康穩定發展。

習近平指出，要把中日「互不構成威脅」、「互為合作夥伴，相互支持對方和平發展」的政治共識落到實處，把兩國各領域交流合作推向新水平。雙方要深挖合作潛力。

習近平還說，中方歡迎日方繼續深入參與中國改革開放，希望日方更加積極參與共建「一帶一路」。雙方要加強溝通和協調，共同維護多邊主義和自由貿易，共同推動建設開放型世界經濟。今年是中日青少年交流促進年，雙方要在兩國民間特別是青少年當中廣泛播撒友好種子，推進民心相通。

新華社提到，習近平稱，中方支持日方辦好二十國集團領導人大阪峰會。二階俊博向習近平轉交了安倍晉三的親署信，並表示，日中關係重回正軌令人高興。但在新華社的報導中，並未提及習近平6月訪日一事。