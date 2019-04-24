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美國米其林星級餐廳也用中國產魚子醬

2019-04-24 16:24聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中國魚子醬正湧入美國市場，環球時報報導，名列世界三大昂貴食材之一的魚子醬，已經從富豪美饌，淪落為廉價小吃，包括街頭售賣的墨西哥玉米煎餅等日常食品，都能吃到魚子醬。

華盛頓郵報報導，蘇聯解體後，歐亞交界的裏海魚子醬被嚴重過度捕撈，與此同時，中國已逐漸成為魚子醬行業的主導者。2017年中國出口130多噸魚子醬，而美國的總產量還不足16噸。那一年，美國從中國進口700萬美元的魚子醬，5倍於2012年。

廉價的中國魚子醬正湧入美國市場，導致價格一落千丈，2012年以來，魚子醬的批發價已下跌50%以上，僅去年就下跌13%。聯合國糧農組織的資料顯示，該產品的進口價格已從2012年1月的每噸85萬美元跌至去年11月的35萬美元。

華盛頓郵報引述加州業內人士畢肖普說，過去5年來，每家米其林星級餐廳都在使用中国的鱼子酱。他還表示，「過去5年來，每家米其林星級餐廳都在使用中國的魚子醬。」

環球時報報導，在上海西南約300英里處生產魚子醬的卡露伽公司，母公司位在杭州千島湖的鱘龍科技公司市場經理莉莉·劉表示，自2006年首罐魚子醬發貨以來，卡露伽已成為巴黎26家米其林三星餐廳中21家的首選魚子醬提供商。

卡露伽還進入紐約頂級海鮮店和漢莎航空公司的頭等艙，產品甚至還登上G20峰會期間的功能表。

去年美國對中國海鮮產品加徵10%的關稅，但畢肖普表示，即使關稅讓進口成本增加，但大陸生產頂級魚子醬就是那麼便宜，美企仍不盈利。

如今在美國，人們能在包括街頭售賣的墨西哥玉米煎餅在內的許多日常食品中吃到魚子醬。

彭博報導，全球最佳魚子醬已不再產自蘇聯。取自環球時報
彭博報導，全球最佳魚子醬已不再產自蘇聯。取自環球時報
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生產魚子醬的卡露伽公司，母公司位在杭州千島湖的鱘龍科技，已成為巴黎26家米其林三...
生產魚子醬的卡露伽公司，母公司位在杭州千島湖的鱘龍科技，已成為巴黎26家米其林三星餐廳中21家的首選魚子醬提供商。取自環球時報
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華盛頓郵報米其林墨西哥

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