美國米其林星級餐廳也用中國產魚子醬

2019-04-24 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國魚子醬正湧入美國市場，環球時報報導，名列世界三大昂貴食材之一的魚子醬，已經從富豪美饌，淪落為廉價小吃，包括街頭售賣的墨西哥玉米煎餅等日常食品，都能吃到魚子醬。

華盛頓郵報報導，蘇聯解體後，歐亞交界的裏海魚子醬被嚴重過度捕撈，與此同時，中國已逐漸成為魚子醬行業的主導者。2017年中國出口130多噸魚子醬，而美國的總產量還不足16噸。那一年，美國從中國進口700萬美元的魚子醬，5倍於2012年。

廉價的中國魚子醬正湧入美國市場，導致價格一落千丈，2012年以來，魚子醬的批發價已下跌50%以上，僅去年就下跌13%。聯合國糧農組織的資料顯示，該產品的進口價格已從2012年1月的每噸85萬美元跌至去年11月的35萬美元。

華盛頓郵報引述加州業內人士畢肖普說，過去5年來，每家米其林星級餐廳都在使用中国的鱼子酱。他還表示，「過去5年來，每家米其林星級餐廳都在使用中國的魚子醬。」

環球時報報導，在上海西南約300英里處生產魚子醬的卡露伽公司，母公司位在杭州千島湖的鱘龍科技公司市場經理莉莉·劉表示，自2006年首罐魚子醬發貨以來，卡露伽已成為巴黎26家米其林三星餐廳中21家的首選魚子醬提供商。

卡露伽還進入紐約頂級海鮮店和漢莎航空公司的頭等艙，產品甚至還登上G20峰會期間的功能表。

去年美國對中國海鮮產品加徵10%的關稅，但畢肖普表示，即使關稅讓進口成本增加，但大陸生產頂級魚子醬就是那麼便宜，美企仍不盈利。