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具二次核反擊能力 中國新型核潛艇長征10號首揭面紗

2019-04-24 15:54世界日報 中國新聞組╱北京24日電

中央軍委主席習近平（左一）出席慶祝海軍成立70周年海上閱兵活動，登上西寧號檢閱艦...
中央軍委主席習近平（左一）出席慶祝海軍成立70周年海上閱兵活動，登上西寧號檢閱艦艇編隊。 新華社
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中國海軍成立70周年，昨在黃海大閱兵。其中，新型戰略核潛艇「長征10號」首揭神祕面紗；檢閱艦「西寧號」大有來頭，以其為代表的052D型驅逐艦作為第二代導彈驅逐艦，象徵中國現役驅逐艦的最高水準，將成未來遠洋海軍主力艦。中國當前最大噸位的「南昌號」驅逐艦也首度亮相。

人民日報海外版旗下微信公眾號「俠客島」指出，此次海軍出動的八艘潛艇中，包括「長征10號」核潛艇在內，有四艘「長征」系列核潛艇、四艘「長城」系列常規動力潛艇，展示了中國海軍強大的水下戰鬥力。

澎湃新聞報導，此次閱兵首先接受檢閱的是潛艇群的八艘潛艇。「長征10號」戰略導彈核潛艇作為此次海上閱兵第一艘受閱潛艇接受檢閱。「長征10號」戰略導彈核潛艇舷號412，是新型戰略核潛艇，也是中國建造排水量最大的潛艇。

報導指出，這是中國官方首次向外界披露「長征10號」戰略導彈核潛艇，被西方稱為094型的戰略導彈核潛艇一直披著神秘面紗。與以往亮相的同一型戰略導彈核潛艇相比，「長征10號」圍殼採用更加流線型設計，圍殼前緣都使用了光滑過渡設計和填角。

香港大公報引述分析報導，作為二代戰略核潛艇的094型首批建造兩艘，分別是「長征9號」和「長征10號」。094型核潛艇2006年交付海軍服役，至2012年為止共建造兩艘094型和兩艘改進型094A，2018年第三艘094A露面。

2015年底，央視證實094型戰略核潛艇已進入戰備巡航，具備直接攻擊與二次核反擊能力。

另外，據中國海軍官方微博「人民海軍」消息，西寧艦舷號117，2017年入伍，是一艘052D型號導彈驅逐艦，也是中國海軍第二艘名字叫「西寧」的軍艦。中國海軍第一代國產導彈驅逐艦108艦就曾以西寧艦命名，該艦馳騁海疆33年後，於2013年光榮退役。

大公報指出，「西寧號」驅逐艦是中國自行研製生產的新型導彈驅逐艦，集成了多種新型武器裝備，信息化程度高，隱身性能好，電磁兼容性強，主要擔負編隊指揮、區域防空、反潛和對海作戰等使命任務。以「西寧號」為代表的052D型驅逐艦作為第二代導彈驅逐艦，代表了中國現役驅逐艦的最高水準，將會批量建造，成為未來遠洋海軍的主力艦。

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