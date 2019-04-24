中國小秀肌肉 海上閱兵最新艦艇齊出

2019-04-24 16:06 世界日報 中國新聞組／北京24日電



中國海軍昨在青島舉行海上閱兵，與去年4月南海閱艦式相比，今年是慶祝海軍建軍70周年與國際軍事交流，南海則具作戰演練性質，對美的「軍事鬥爭」意味濃厚。

中央社報導，中國海軍在青島舉行的海上閱兵，顧名思義是「慶祝」，性質與其他國家的類似活動相似；但中方也少不了借此機會，展示一下解放軍海軍「肌肉」。

早前有分析人士說，以中國海軍艦船數量看，這次受閱艦艇僅32艘、不算多。但另有分析家認為，這只是一項慶祝活動，外軍也有不少軍艦參加，中國海軍沒必要傾巢而出，適當就可以。

亦即，青島閱艦式的中國軍艦數量不必非常多，各艦種展示最先進型號即可，例如派出的驅逐艦052D型和最新萬噸級055型、以及新型潛艦，主打「精」就夠了。

由於這些艦艇都是當前中國最先進型號，可視為北京對外展示「肌肉」。另一方面，借此機會拉攏其他國家參加，可展示所謂的「和平」，並增進交流強化對外軍事交往。

再看去年的南海閱艦式，中國國家主席習近平檢閱參與的48艘軍艦、76架戰機與1萬餘名官兵；據稱是中國歷來，最大規模的海上閱兵。

從受閱編組看，中國三大艦隊去年都參加海上閱艦式，且受閱艦艇依照作戰性質分為七個作戰群。去年的閱兵具備作戰演練性質，而從當時中國和美國因南海問題所呈現的緊張關係看，更多是一場針對美國的「軍事鬥爭」，針對性和挑戰性更強。