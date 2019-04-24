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王丹：一旦有兩岸和平協議 就是二二八的重演

2019-04-24 14:37聯合報 記者楊德宜╱即時報導

香港占中案宣判，民運人士王丹在臉書表示，台灣人民也應當從香港的例子中學到教訓：一旦有任何所謂兩岸和平協議，接下來，就是台灣本土菁英的入獄，就是二二八的重演。

他說，香港「占中三子」除朱牧師緩刑外，另外兩位被判刑16個月。一心為香港追求自由的人，要在牢獄中失去自由一年多。其實這也是在預料之中。但，所有熱愛自由的港人，除了絕望之外，還應當有憤怒。黑夜將至，不抵抗夜會更黑。

民運人士王丹。本報資料照片
民運人士王丹。本報資料照片
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