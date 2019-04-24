台灣花卉業參展北京世園會 設台灣展園
有園藝界「奧林匹克」盛會之稱的世界園藝博覽會，今年由中國主辦，29日在北京開幕，展期162天至10月7日。台灣區花卉發展協會將率領台灣花卉業者參展，以台灣展園規畫展現具台灣特色的園藝展。
大陸國家主席習近平將出席北京世園會開幕式，並發表致辭。開幕式之前，習近平將與各國領導人赴中國館巡館，並出席「共培友誼綠洲」活動。
大陸國新辦上午舉行2019北京世園會新聞發布會，中國貿促會會長高燕指出，北京世園會將有110個國家和國際組織將參加展示，以及包括台灣在內的120餘個非官方參展。
國台辦新聞發言人馬曉光24日在例行發布會上表示，台灣區花卉發展協會以台灣展園邀及台灣業者參展。
台灣展園占地2000平方米，分為向山行、蘭花區、時光路、日月潭、農田裡、山之巔6大景觀節點，展園極具台灣特色，引人入勝。
北京世園會除花卉園藝展覽展示外，還將舉辦各類活動共計2500多場次，平均每天多達15場，預計將吸引1600萬人次前來參觀。
值得關注的是，北京世園會將是科技發展新生態的展示舞臺，5G網絡覆蓋主要場館，人工智慧和大數據廣泛應用，來自世界各地的遊客將親身體驗到科技進步的無窮魅力及其帶來的便捷生活方式。
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