台灣花卉業參展北京世園會 設台灣展園

2019-04-24 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



有園藝界「奧林匹克」盛會之稱的世界園藝博覽會，今年由中國主辦，29日在北京開幕，展期162天至10月7日。台灣區花卉發展協會將率領台灣花卉業者參展，以台灣展園規畫展現具台灣特色的園藝展。

大陸國家主席習近平將出席北京世園會開幕式，並發表致辭。開幕式之前，習近平將與各國領導人赴中國館巡館，並出席「共培友誼綠洲」活動。

大陸國新辦上午舉行2019北京世園會新聞發布會，中國貿促會會長高燕指出，北京世園會將有110個國家和國際組織將參加展示，以及包括台灣在內的120餘個非官方參展。

國台辦新聞發言人馬曉光24日在例行發布會上表示，台灣區花卉發展協會以台灣展園邀及台灣業者參展。

台灣展園占地2000平方米，分為向山行、蘭花區、時光路、日月潭、農田裡、山之巔6大景觀節點，展園極具台灣特色，引人入勝。

北京世園會除花卉園藝展覽展示外，還將舉辦各類活動共計2500多場次，平均每天多達15場，預計將吸引1600萬人次前來參觀。