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中共海上閱兵 為何選西寧艦作習近平的檢閲艦？

2019-04-24 13:32聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共海軍成立70周年，中共中央軍委主席習近平昨登上執行檢閱任務的「西寧艦」進行海上大閱兵。陸媒指出，關於讓中國首艘航空母艦遼寧艦擔任檢閲艦的呼聲很高，但最終西寧艦能脫穎而出，部分原因是052D型驅逐艦將是未來中國海軍裝備數量最多的主力驅逐艦。

環球時報報導，檢閲艦是參與檢閲的最高首長乘坐的艦艇，對艦艇、飛機等受閲編隊進行檢閲，此次擔負檢閲艦的是西寧艦（舷號117），屬於052D型導彈驅逐艦，於2017年在北海艦隊某驅逐艦支隊正式入列。

052D型驅逐艦是中國新一代驅逐艦，配備新型有源相控陣雷達與垂直發射系統，整合多種新型武器裝備，信息化程度高，隱身性能好，電磁兼容性強，主要擔負編隊指揮、區域防空、反潛和對海作戰等使命任務。

2014年3月，052D型驅逐艦首艦昆明艦（舷號172），在南海艦隊入列。隨後同級艦「下餃子」般入列部隊，目前已有長沙艦、合肥艦、銀川艦等十餘艘服役，成為新時代中國海軍的主力艦型。至於2018年4月12日南海大閲兵期間擔任檢閲艦的就是052D型的長沙艦。

報導稱，「而作為北海艦隊首艘入列的052D型驅逐艦，西寧艦擔任此次任務的檢閲艦是實至名歸」。

報導指出，此次受閲編隊中不乏公眾耳熟能詳的艦艇，例如石家莊艦（舷號116），也曾於2009年4月23日在中共海軍成立60周年海上閲艦式中擔任檢閲艦。

石家莊艦是中國自行設計建造的第三代導彈驅逐艦，裝備有反艦、防空、反潛、電子戰等武器，具備區域防空能力，它於2007年3月入列北海艦隊。西寧艦與石家莊艦的入列時間，正好相差10年。

中共海軍成立70周年，中共中央軍委主席習近平登上執行檢閱任務的「西寧艦」進行海上...
中共海軍成立70周年，中共中央軍委主席習近平登上執行檢閱任務的「西寧艦」進行海上大閱兵。（中國軍網）
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