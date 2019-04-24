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習近平青島閱兵 文武大秘被曝光

2019-04-24 13:12聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中共中央總書記習近平23日青島海上閱兵，央視直播的視頻當中，習近平的文、武大秘——中共中央辦公廳副主任兼中共中央總書記辦公室主任丁薛祥、中共中央軍委辦公廳副主任兼中共中央軍委主席辦公室主任鐘紹軍，因為直播畫面出席會議，在座的鏡頭，身分也隨之低調被曝光。

中共中央辦公廳主任和中央軍委辦公廳主任，一向被認為是中共的「中南海大管家」和「軍委大管家」。多維新聞報導，除了央視直播畫面，在所有官媒報導中，均未提及兩位文武大秘的名字，顯見身分敏感。

多維新聞報導，作為中共最高領導人的大秘，有著非同一般的信任基礎和能力。有傳聞稱，鐘紹軍曾在中共軍內秘密搜集前軍委副主席徐才厚等人的關鍵證據，幫助習近平最終拿下郭伯雄、徐才厚等人，不過相關說法無法得到印證。

報導指出，從2002年年底習近平主政浙江開始，鐘紹軍就擔任習的秘書；2007年習近平主政上海，鐘紹軍成為上海市委辦公廳副主任；半年後習近平進入中央，鐘紹軍也進入北京，擔任中央辦公廳調研室政治組長等職。

2013年鐘紹軍空降中央軍委辦公廳任副主任兼軍委主席辦公室主任，並被授予大校軍銜。當時中共廳局級以上官員公開的簡曆中，唯獨鐘紹軍沒有其年齡、教育背景以及工作經曆的相關資料，因此他曾被稱為「三不詳」官員及習近平的「三無秘書」。

另外一位大秘丁薛祥，則是2007年習近平任上海市委書記，與擔任上海市委副秘書長兼市委辦公廳主任丁薛祥產生短暫交集。知情人士透露，丁薛祥之所以能被習近平相中，是因其本人低調務實和能做事的風格。丁的仕途起步於陳良宇時代，後陳落馬，習近平就任上海市委書記後，亟需穩定上海政壇，丁薛祥作為「左膀右臂」幫助習近平迅速穩定局面。

習近平23日在青島會見參加海軍節70周年活動。官媒報導出現疑似钟紹軍（前排左二）...
習近平23日在青島會見參加海軍節70周年活動。官媒報導出現疑似钟紹軍（前排左二）在座（圖源：CCTV視頻截圖）
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