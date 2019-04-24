香港占中案今判刑 最重16個月立即入監

2019-04-24 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



2014年因為爭取香港普選，發起的「佔領中環」民運，歷經5年紛擾，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九名被告今（24）日判刑，其中佔中3名關鍵發起人，戴耀庭和陳健民被判16個月，立即監禁入獄，刑期最重；而朱耀明被判16個月，緩刑2年。

香港西九龍裁判法院今日就佔中案9被告作出判刑，就第一項控罪串謀作出公眾妨擾罪，法官判處香港大學法律學者戴耀廷、中文大學教授陳健民、及牧師朱耀明三人監禁16個月，其中朱獲緩刑兩年。

第二項控罪煽惑他人作出公眾妨擾罪，戴耀廷、陳健民、以及立法會議員邵家臻及香港專上學生聯會常務秘書鍾耀華判囚8個月，鍾獲緩刑兩年，學聯前常委張秀賢則判200小時社會服務令。

至於第三項控罪煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，邵家臻及鍾耀華判監8個月，鍾同樣獲緩刑兩年，張秀賢同樣判200小時社服令。

而任職議員助理的社民連副主席黃浩銘涉及的第四及第五控罪，即煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾兩罪，均判監8個月。前立法會議員李永達涉及的第六控罪煽惑他人作出公眾妨擾罪則被判囚8個月，但獲緩刑兩年。