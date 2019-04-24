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美媒：高瑜刑滿獲釋 因一帶一路論壇「被旅遊」

2019-04-24 13:47世界日報 中國新聞組／北京24日電

以敢言著稱的中國獨立記者高瑜，此前因洩密罪判監五年，後因病獲「監外執行」形式服刑，23日刑滿。不過，美國之音指出，在被宣布刑滿釋放當天，由於本周末北京舉行一帶一路高峰論壇國際會議，維穩級別升高，她也被國保人員帶往外地「旅遊」，目前去向不明。

自由亞洲電台報導，被指「為境外非法提供國家秘密罪」判刑五年的高瑜，二審宣判後獲以「監外執行」刑期，23日「監外執行」期刑滿。

但據報導，高瑜昨天電話受訪時表示，目前仍然受到監控和限制，「不能（接受訪問），我現在『被旅遊』，在外邊。如果談別的可以，其他的事都不能談」。

香港電台報導，高瑜昨天表示，刑滿日的早上她在家中接受官方給予的「刑滿釋放證書」。她提到此次的因言入罪時表示，自己是在「百度網」下載一份關於禁止談論普世價值和新聞自由的中央「七不講」文件，她不認為是國家機密，而當局亦沒有證據證明她曾轉發給外媒。

報導指出，她重申，自己從來沒有認過罪，而官媒播出她認罪的片段是造假。她又提到，希望刑滿後，能重新執筆評論中國問題。

據報導，維權人士胡佳表示，希望高瑜能有真正的自由。然而，由於今年是特殊的一年：六四30周年、中共建政70年，法定上看起來高瑜已獲得自由，但應還會受到一定程度的監控。

北京六四一帶一路

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