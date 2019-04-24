「今天禁這個、明天罰那個」國台辦嗆民進黨反制措施

2019-04-24 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



內政部日前提醒村里長不能代表村里與大陸簽署協議，違者可處新台幣50萬元。大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，民進黨當局無視基層民眾的願望需求，一再阻撓限制兩岸民間交流合作，「今天禁這個、明天罰那個」，用心險惡，不得人心。

內政部日前在臉書粉絲團公佈一支影片，提醒村里長注意，村里長不具公權力，若到中國簽署交流協議，將違反兩岸人民關係條例33條之1，最高可處50萬元罰鍰。

馬曉光今天在國台辦例行記者會上被問及此議題，他說，兩岸基層開展交流交往，增進瞭解，彼此互鑒，這是對兩岸同胞都有利的好事，但民進黨無視基層民眾的願望需求，一再阻撓限制兩岸民間交流合作，今天禁這個、明天罰那個，用心險惡，不得人心，當然也不會得逞。

至於陸委會正研擬規範領取大陸居住證的台灣民眾須主動申報，否則就要開罰，馬曉光表示，大陸向台灣同胞頒發居住證，是為了滿足台灣同胞的需求，解決他們在大陸生活、學習、工作更加便利的問題，這是一件惠台利民的好事，也得到了廣大台灣同胞的歡迎。民進黨當局不願意兩岸同胞走近走親走好，出於一黨之私，今天限制這個，明天處罰那個，處處與台灣同胞的利益作對，處處破壞台灣同胞的好事，這樣的做法不得人心，也不能得逞。