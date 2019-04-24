蔡總統稱不信中國沒干預大選 國台辦：無稽之談

2019-04-24 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



蔡英文總統日前表示國民黨總統參選人先後出現了韓國瑜、郭台銘，不相信大陸沒有干預台灣總統大選，大陸國台辦發言人馬曉光今天回應稱，不介入也不評論台灣選舉，所謂「大陸干預」的說法，純屬無稽之談，別有用心。

大陸國台辦今天舉行例行記者會，馬曉光被問道多個有關台灣總統大選議題。港媒問，蔡英文日前稱2020年大選，國民黨候選人先後出現了韓國瑜、郭台銘，不相信大陸沒有從中干預，對此有何評價？

馬曉光表示，「不介入也不評論台灣地區選舉，所謂大陸干預的說法，純屬無稽之談，別有用心」。

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）日前表示，大陸正透過散播假消息增強對台影響，包括企圖干預台灣將舉行的總統大選。對此，馬曉光回應，已經多次強調歷來不介入台灣地區選舉，民進黨當局慣於散佈誣衊之詞、造謡抹黑大陸，「現在美方有人照搬民進黨當局毫無根據的說法，是不負責任的」，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。

陸媒問，日前宣布參與國民黨黨內總統初選的鴻海集團董事長郭台銘表示「民主不能當飯吃，蔡英文盲目將大陸視作敵人的做法不是民主，而是民粹」，有何評論？