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兩岸建交可行？國台辦駁斥有「兩國論」意涵

2019-04-24 11:05聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

陸委會主委陳明通，拋出「兩岸建交」議題，總統蔡英文也強調，她主張維持現狀，就是維持所謂「獨立自主」的現狀。大陸國台辦發言人馬曉光今日回應，「兩岸建交」是有「兩國論」意涵的言詞，而兩岸同屬一個中國，不是國與國的關係。

陸委會主委陳明通在立法院審查兩岸人民關係條例修正案，拋出「兩岸關係可考慮建交或歐盟模式」議題。

馬曉光上午在大陸國台辦新聞發布會上回應，陳明通不應以個人身份散佈具有「兩國論」意涵的言詞。

他強調兩岸同屬一個中國，不是國與國的關係。

同時，針對兩岸關係人民關係條例修正草案擬增訂「兩岸協商簽署政治協議應經立法機構雙審議及公投」，並規定「不得作為協議的項目」。

馬曉光針對政治協商制定所謂嚴謹的監督機制，他表示，民進黨當局為了一黨一己之私，違背兩岸同胞求和平、求發展的共同心願，不擇手段破壞兩岸關係和平發展進程，這樣做只會損害台灣同胞的切身利益，葬送台灣的前途和未來。

另外，總統蔡英文日前在接受採訪時宣稱，維持現狀就是維持所謂「獨立自主」的現狀。馬曉光回應，這番言論是不打自招，暴露出蓄意推翻「九二共識」共同政治基礎、破壞兩岸關係和平發展的政治圖謀，充分説明民進黨當局才是兩岸衝突的製造者、臺海和平穩定的破壞者、台灣人民利益的加害者。

大陸國台辦發言人馬曉光。取自中國網
大陸國台辦發言人馬曉光。取自中國網
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馬曉光陳明通民進黨

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