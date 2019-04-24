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055型南昌艦首亮相 101舷號意義特殊

2019-04-24 10:43聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共海軍成立70周年海上閲艦式23日下午在青島附近海域舉行，此次閲艦式採取艦艇單縱隊航行、飛機梯隊跟進的方式進行。在潛艇群之後，排在驅逐艦群首位的是055型驅逐艦「南昌艦」，舷號噴塗為101，這也是南昌艦首次亮相，該艦在2017年6月下水。

環球時報報導，055型驅逐艦滿載排水量約1.2萬噸，是中國第一款萬噸級驅逐艦，被普遍認為是目前亞洲綜合作戰能力最強的驅逐艦。該艦裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，是海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦。

報導指出，在中國艦艇序列中，「101」這個舷號蘊藏著特殊意義，它曾是新中國驅逐艦部隊的首艦、旗艦「鞍山艦」的舷號。跨越近半個世紀後，055型驅逐艦重新啟用101這個舷號，並用中共「革命聖地」南昌為其命名，足以看出中國對這艘戰艦的重視，也意味著它將是中國海軍所有驅逐艦中的「頭號艦」。

報導說，此刻鞍山艦正安靜地駐泊在青島海軍博物館內。鞍山艦是20世紀50年代中國引進的蘇制07型驅逐艦。1954年10月13日，作為中國向蘇聯訂購的第一批驅逐艦抵達青島，舷號為101。鞍山艦與其他三艘同級艦（撫順艦、長春艦和太原艦）組成的「四大金剛」，在相當長時間裡構成中國海軍的絶對主力。

鞍山艦1992年4月退出現役，服役期長達38年，總航行10萬多海里，是世界範圍服役時間最長的驅逐艦之一。

中共海軍公布的最新055型驅逐艦「南昌號」航行空拍圖。圖／取自中共海軍
中共海軍公布的最新055型驅逐艦「南昌號」航行空拍圖。圖／取自中共海軍
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