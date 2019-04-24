親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

教父斷腸歌：「毒蛇波斯科」的紐約黑手黨傳奇

美批准對台軍售案 陸國防部：堅決反對、立即撤銷

2019-04-24 10:43聯合報 記者許依晨╱即時報導

4月15日，美國國務院批准一項價值5億美元的對台軍售案，並已通知國會。中共國防部對此表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。台灣是中國不可分割的一部分。中方堅決反對任何國家向台灣出售武器，堅決反對任何國家與台灣開展軍事聯繫。

央視今天報導，中共國防部新聞發言人吳謙就美國售台武器發表談話，內容稱，美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，干涉中國內政，損害中國主權安全利益，毒化中美兩國兩軍關係發展氛圍，嚴重破壞兩岸關係和台海和平穩定，是完全錯誤的，也是非常危險的。

這篇談話指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，是中美關係中最重要最敏感的問題。挾洋自重沒有出路，以台制華注定徒勞。中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷有關對台軍售項目，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成進一步損害。

談話最後表示，中國軍隊有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

對於美國國務院批准5億美元對台軍售案，蔡英文總統日前表示，這項軍售案的宣布來得及時，尤其看到共軍的動態，不論是在空中或在海上，共軍所動員的船隻跟飛機，對區域及台海間的穩定都造成滿大的破壞，不是一個負責任的區域大國應該做的事情。

中共國防部新聞發言人吳謙。(中新社)
中共國防部新聞發言人吳謙。(中新社)
分享

軍售台海

相關新聞

蔡總統稱不信中國沒干預大選 國台辦：無稽之談

2019-04-24 11:14

「今天禁這個、明天罰那個」國台辦嗆民進黨反制措施

2019-04-24 11:44

兩岸建交可行？國台辦駁斥有「兩國論」意涵

2019-04-24 11:05

055型南昌艦首亮相 101舷號意義特殊

2019-04-24 10:43

海峽論壇6月15日舉行 基層與青年列重點

2019-04-24 11:01

撐黃傘 台NGO赴港駐台處聲援占中九子

2019-04-24 10:42

美未派軍艦參加海上閱兵 環時：美國更加敏感了

2019-04-24 10:04

中共自製航母落空？閱兵不見船影 習近平還大談和平...

2019-04-24 10:00

熱門文章

國泰航空機長空中突失明半小時 兩個月兩宗

2019-04-23 22:50

【長知識】中共055驅逐艦正式亮相 被美軍列為巡洋艦

2019-04-23 18:39

徠卡在大陸「被消失」 急撇清立場卻慘遭打臉

2019-04-23 19:42

習近平海上閱艦卻起大霧 陸網友笑稱「看不艦」

2019-04-23 17:46

中共最強戰艦「南昌艦」 造價270億 共建8艘同型艦

2019-04-23 20:45

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top