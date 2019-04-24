美批准對台軍售案 陸國防部：堅決反對、立即撤銷

2019-04-24 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



4月15日，美國國務院批准一項價值5億美元的對台軍售案，並已通知國會。中共國防部對此表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。台灣是中國不可分割的一部分。中方堅決反對任何國家向台灣出售武器，堅決反對任何國家與台灣開展軍事聯繫。

央視今天報導，中共國防部新聞發言人吳謙就美國售台武器發表談話，內容稱，美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，干涉中國內政，損害中國主權安全利益，毒化中美兩國兩軍關係發展氛圍，嚴重破壞兩岸關係和台海和平穩定，是完全錯誤的，也是非常危險的。

這篇談話指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，是中美關係中最重要最敏感的問題。挾洋自重沒有出路，以台制華注定徒勞。中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷有關對台軍售項目，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成進一步損害。

談話最後表示，中國軍隊有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。