美未派軍艦參加海上閱兵 環時：美國更加敏感了

2019-04-24 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共海軍成立70周年海上閲兵活動23日下午在青島附近海域舉行，對於美國未派軍艦參加這次慶祝活動，環球時報發表社評稱「是個遺憾」。環時說，2009年它的一艘驅逐艦參加了中國海軍60週年的海上閲兵，「不能不說，與10年前相比，今天的美國變得更加敏感了，而且它的敏感程度遠超它的亞太盟友」。

環時社評表示，與2009年中共海軍60周年海上閲兵相比，中國海軍的力量建設和軟實力建設都取得長足進展。中國已經是世界第二大經濟體、第一大貨物貿易國，海軍戰略從近海防禦轉變為近海防禦與遠海護衛相結合，擁有一支更強大的海軍已是中國國家安全的當務之急，令人欣慰的是，中國海軍建設的腳步跟上了國防使命的變重和延伸。

環時社評說，這次國際上共有13個國家的18艘軍艦參加青島海上大閲兵，與中國有領土爭議的主要國家都派軍艦來了，美國的亞太主要盟友也都派軍艦來了。這充分顯示出，中國與這些國家較好地管控了彼此的分歧，中國在其中扮演了重要角色的地區內友好合作有著強大活力。

這篇社評也坦言，「其實今天對中美關係有影響的人大概都不會有機會看到中國海軍綜合力量全面超越美國海軍的那一天」，美國海軍莫說技術優勢，光是它的龐大存量，就是它坐著不動，都夠中國海軍追幾十年。另外美國遍佈全球的海外基地群更是中國無法複製的，中國海軍與美國全面競爭，是今天不可思議的一件事。

環時社評說，美國對中國海軍的警惕主要是針對後者限制美軍在中國近海實施強制干預的能力，而這的確是華盛頓不該有的奢侈欲求。近海是中國國家安全的核心地區，美國要在這一帶壓制不斷崛起的中國，其困難程度無疑將與日俱增，因而美方應有的戰略克制是緩和西太平洋緊張感的決定性因素。

環時指出，無論中國的軍力發展到什麼程度，希望它將產生促進世界和平的真實效果，為全球主和力量提供公共籌碼。這當中，中美海軍能有更多的互信與合作將是關鍵。