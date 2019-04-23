回擊美對伊朗石油禁令 中共轟美實施長臂管轄

2019-04-23 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共外交部發言人耿爽。取自中共外交部官網 分享 facebook 美國政府宣布最新政策，將取消對伊朗石油進口國家的豁免，中共外交部發言人耿爽今天對此表示，中方堅決反對美方實施單邊制裁和所謂的「長臂管轄」；至於是否會要求中企停止購買伊朗石油，他強調，中伊開展正常能源合作，權益必須得到尊重和維護。

對於美方公布最新舉措，耿爽今天在中共外交部例行記者會指出，中方堅決反對美方實施單邊制裁和所謂的「長臂管轄」；包括中國在內的國際社會，與伊朗在國際法框架內開展正常的能源合作，合理且合法，必須得到尊重和保護。

他表示，中方敦促美方切實尊重中方利益和關切，不得採取損害中方利益的錯誤行為，並將繼續致力於維護本國企業的合法、正當權益。

耿爽並批評美方，此舉勢必加劇中東局勢和國際能源市場的動盪，中方敦促美方採取負責任的態度，發揮建設性作用，而不是相反。他也證實，中方已就此向美方提出了交涉。

他提到，伊朗是全球重要的石油生產國，伊朗原油出口對國際能源市場穩定具有重要意義。美國對伊朗實施石油制裁，勢必加劇國際能源市場的動盪，「想必大家都已經注意到了近日國際能源市場的波動」。

有媒體問，如果美方拒絕，中方將採取什麼措施來保護中企利益？耿爽重申，中方與伊朗開展正常能源合作，必須得到尊重和保護。中方這一立場非常堅定、明確，美方對此也非常清楚。這也是國際社會大多數成員的共同立場。

記者追問，中方是否會要求中企停止購買伊朗石油？他僅表示，中方的正當權益必須得到尊重和維護。