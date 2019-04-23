中共最強戰艦「南昌艦」 造價270億 共建8艘同型艦

2019-04-23 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



中共海軍公布的最新055型驅逐艦「南昌號」航行空拍圖。（中共海軍） 分享 facebook 中共解放軍海軍成立七十周年國際海上閱兵23日盛大登場，中共最新萬噸級055型導彈驅逐艦「南昌號」接受校閱。「南昌號」塗有舷號為101，表明已正式服役於中共海軍。據稱每艘造價約60億人民幣（約 270億台幣）。

055型驅逐艦滿載排水量約1.25萬噸，標誌解放軍驅逐艦首次突破萬噸門檻。目前除「南昌號」已服役，另有3艘055已下水（尚未服役），且還有4艘在建中。

多維報導，該艦被命名為南昌艦，以紀念解放軍在南昌誕生。055首艦「南昌號」是在3月30日上海出發，航行41個小時後抵達青島，後與遼寧艦航母共同停在軍港。

055裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，包括新型艦炮、近防炮、紅旗-10近防飛彈、二四管多功能發射器、總計多達112單元的垂直武器發射裝置、新型S波段有源相控陣雷達，以及雙直升機機庫等。具有較強的資訊感知、防空反導和對海打擊能力。

知情人士稱，055所採用的電子資訊技術在全球具有領先性， 因為該艦在設計之初，集中當時中國最高端電子、武器和船舶製造水準。 採用多種先進技術，導致該艦造價並不低。據稱，055型高達60億元人民幣。

055型號最早出現於1968年，1981年改為預研型號，2000恢復研製，2009年正式立項，2014年開建。 中國海軍歷來有「建造一代、研製一代、預研一代」的傳統，055的服役，說明新一代的驅逐艦亦在研製中，如新一代電磁艦炮和綜合電力系統等。