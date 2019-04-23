習近平海上閱艦卻起大霧 陸網友笑稱「看不艦」

2019-04-23 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國海軍成立70周年下午在青島舉行海上閱兵，不過根據央視現場回傳直播畫面，青島海域出現超大濃霧，幾乎難以看到在航行中的軍艦。圖／翻攝央視 分享 facebook 中國海軍成立70周年下午在青島舉行海上閱兵，不過根據央視現場回傳直播畫面，青島海域出現超大濃霧，透過鏡頭幾乎難以看到在航行中的軍艦，這一幕也讓大陸網友笑稱「看艦嗎？ 不，你看不艦」、「霧裡看艦」。

大陸國家主席、中央軍委主席習近平，下午一點從青島大港的奧帆中心碼頭登上檢閱艦，隨後鳴笛出港，檢閱艦艇和艦載機群。

央視報導，下午三點，習近平登上檢閲台，檢閲受邀參加海上閲兵活動的13國海軍18艘艦艇。通過檢閲艦時，各國艦艇執行各自傳統禮儀表達敬意。檢閲艦鳴笛還禮，習近平向受閲各國艦艇官兵揮手致意。

另外，包括南昌艦、貴陽艦、太原艦、長春艦、海口艦、武漢艦、石家莊艦7艘軍艦組成的驅逐艦群也接受檢閲。

不過，今天青島海域起大霧，透過央視直播鏡頭觀看現場畫面一片霧濛濛，引發大陸網友熱議。網友在微博搞笑留言「眼前的霧不是霧，你說的船是什麼船」、「上聯：青島霧裡看艦 下聯：珠海雲裡觀機 橫批：隱藏實力」、「自帶出場特效」、「戰略性閲艦」、「隱形戰艦不是夢」、「尷尬了吧這次」。