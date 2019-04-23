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影／中共海軍建軍70周年閱兵 首艘國產航母未亮相

2019-04-23 17:35聯合報 記者周辰陽╱即時報導

中共人民解放軍海軍23日迎接成立70周年，中共中央軍委主席習近平登上052D型飛彈驅逐艦「西寧」主持海上閱艦式，展示中共海軍潛艇、水面軍艦、航空兵、岸防、陸戰隊等五大主力兵種裝備。

根據報導，中共海軍有32艘艦艇與39架戰機在海上閱兵亮相，艦艇按種類分別編為航空母艦群等6個群，採艦艇單縱隊航行，10個梯次飛行部隊隨後跟進方式執行海上分列式。

此次仍由「遼寧」領銜航空母艦群，中國首艘國產航空母艦早前確定不會亮相。從央視新聞逐步釋出的畫面可看到現場起霧，能見度極不佳，新華社則提供文字轉播。

參加中共海上閱兵的國家有新加坡、汶萊、印度、南韓、孟加拉、澳洲、泰國、日本、俄羅斯、越南、菲律賓、馬來西亞與緬甸等13國，共18艘艦艇包括驅逐艦、護衛艦、登陸艦與後勤船艦等艦種。新華社報導，各國軍艦通過檢閱艦時，分別執行各自傳統禮儀表達敬意，檢閱艦鳴笛還禮，習近平並向各國艦艇與官兵揮手致意。

美國此次未派艦與會，僅由海軍上校海德邁（Thomas Henderschedt）出席開幕式。中共海軍司令沈金龍在開幕式表示，有61個海軍代表團出席，將陸續舉行高層會談與文化交流等活動，深入軍事交流合作。

中共人民解放軍海軍成立70週年海上閱兵活動在青島附近海空域舉行，「太原」號導彈驅...
中共人民解放軍海軍成立70週年海上閱兵活動在青島附近海空域舉行，「太原」號導彈驅逐艦接受檢閱。新華社
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中共人民解放軍海軍成立70週年海上閱兵活動在青島附近海空域舉行，圖為疑似共軍新型...
中共人民解放軍海軍成立70週年海上閱兵活動在青島附近海空域舉行，圖為疑似共軍新型核潛艇現身。新華社
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中共人民解放軍海軍23日迎接成立七十周年，中共中央軍委主席習近平登上052D型飛...
中共人民解放軍海軍23日迎接成立七十周年，中共中央軍委主席習近平登上052D型飛彈驅逐艦「西寧」主持海上閱艦式。新華社
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