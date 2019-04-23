中共海軍成立70周年 習近平會見外國海軍代表團

2019-04-23 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國大陸國家主席、中共中央軍委主席習近平23日上午在青島集體會見了應邀出席中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動的外方代表團團長。

新華社報導，習近平在會見時表示，中國堅定奉行防禦性國防政策，倡導樹立共同、綜合、合作、可持續的新安全觀。中國軍隊始終高舉合作共贏旗幟，致力於營造平等互信、公平正義、共建共享的安全格局。海軍作為國家海上力量主體，對維護海洋和平安寧和良好秩序負有重要責任。

習近平指出，當前，以海洋為載體和紐帶的市場、技術、信息、文化等合作日益緊密，中國提出共建21世紀海上絲綢之路倡議，就是希望促進海上互聯互通和各領域務實合作，推動藍色經濟發展，推動海洋文化交融，共同增進海洋福祉。中國軍隊願同各國軍隊一道，為促進海洋發展繁榮作出積極貢獻。

習近平表示，海納百川、有容乃大，國家間要有事多商量、有事好商量，不能動輒就訴諸武力或以武力相威脅，各國應堅持平等協商，完善危機溝通機制，加強區域安全合作，推動涉海分歧妥善解決。這次多國海軍活動，將召開以「構建海洋命運共同體」為主題的高層研討會，努力為推動構建海洋命運共同體貢獻智慧。