佔中案24日判刑 邵家臻：他日更強壯與大家見面

2019-04-23 13:22 世界日報 香港新聞組╱香港23日電



「佔中九子案」明日判刑，被告之一的議員邵家臻出席判刑前最後一次的公開活動，不料遇上狂風暴雨，邵不諱言「首尾呼應」，當初啟動佔中是要「讓愛與和平佔領中環」，惟「預期的事沒有發生，沒有預期的事卻發生了」…他說自己早已做好心理準備，會珍惜與家人相處時間。

香港01報導，判刑前，邵家臻最後出席的活動是上周六的「復活親子逛墟市」見光墟開幕禮，惟典禮進行期間，天文台發出紅色暴雨警告信號，儀式被迫中斷。邵家臻指原以為本月9日、10日判刑，結果延至明天判刑，多出來的兩周除了讓他可繼續議會工作，亦爭取多些時間與家人共度。

他說目前最希望「歲月靜好，回歸平常」，平常度過判刑前夕時刻。雖然不知道入獄後的日子會如何，但要大家不必擔心，他會在監獄運動，令自己身體好一點，期望他朝一日會有一個更強壯的邵家臻與大家見面。

報導指出，立法會議員一旦被判刑入獄，或會被褫奪議員資格。邵家臻表示，他或會上訴，或可視判刑爭取保釋，因此可以繼續履行議員職務。但他早已預料在2020年新一屆立法會選舉無法參選，會和社工復興運動的成員商討接任人選。

另據蘋果日報報導，佔中案酒名被告被判多項煽惑罪，有市民在網上發起行動，把頭像換上「我沒有被煽惑」語句，是自發參與雨傘運動；還有義工自發明晚到荔枝角收押所外舉辦「燭光撐九子」行動，希望市民利用燭光響應佔中理念，並為九子送上支持。