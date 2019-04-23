中國海軍首曝光萬噸級「055導彈驅逐艦」海上航行畫面

2019-04-23 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國海軍成立70週年今天在青島舉行海上大閱兵，海空域閱兵分列式將在下午一點半對外直播，不過，備受關注的萬噸級「055導彈驅逐艦」的海上航行畫面，中果海軍官方微博「人民海軍」提前曝光，這是大陸國產最新、噸位最大、技術水準最高的驅逐艦。

海上閱兵今日亮相，下午一點半對外直播中國海軍海上分列式，據央視在青島大港的航拍畫面，共有13個國家18艘艦艇將參加國際艦隊檢閱；而各界聚焦的則是中國海軍派出32艘艦艇，編成6個艦艇群，進行艦艇單縱隊航行、飛機梯隊跟進的海上分列式。

其中「航空母艦群」備受關注。環球網報導，今天亮相的中國海軍新型主戰艦機群，以遼寧艦航母為核心，組成包括052D型驅逐艦、054A型護衛艦、901型補給艦，以及殲-15艦載戰鬥機和攻擊核潛艇等。

今日海上閱兵最讓各界期待的新亮點是新型戰艇將首次亮相，其中，萬噸級055導彈驅逐艦，已在閱兵前夕中國海軍微博發佈最新宣傳片《中國海軍 和平力量》中，提前曝光海上航行畫面。

055導彈驅逐是大陸國產最新、噸位最大、技術水準最高的萬噸級驅逐艦，引人注意的是，中國海軍官網和官媒首次曝光的畫面看出055導彈驅逐艦舷號為101，這表明055已正式入列中國海軍現役序列。也預期下午將在海軍成立70周年的海上閱兵中，與各國艦艇公開亮相。

此外，預期下午海上閱兵會首度亮相的，還包括兩棲攻擊戰艦、登陸艦、綜合補給艦；新型的核潛艇也會出現，例如戰略核潛艇、核動力攻擊型核潛艇、新型常規動力潛艇等，不僅重量更輕，且數量較多。

由於中國海軍進行海上閱兵的檢閱過程中，閱兵編排會按照未來作戰方式進行編隊，除水面艦艇之外，潛艇也會浮在水面上航行，尤其飛機和直升機、特種作戰飛機等相繼形成一個立體的海上編隊形式，依次受閱。