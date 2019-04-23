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斯里蘭卡爆炸 4名中國傷者為科考團老師和學生

2019-04-23 09:25聯合報 記者許依晨╱即時報導

斯里蘭卡首都可倫坡21日發生連環爆炸，截至目前，已造成290人死亡，500多人受傷，其中包括2名遇難的中國遊客，和4名中國傷者。中國科學院南海海洋研究所稱，4名傷者是其東印度洋綜合科考航次的學生和老師，他們是去「換班」的研究人員，傷者「腿上有點彈片擦傷」、「耳朵有點被震得聽不見了」。

新京報22日報導，中國科學院南海海洋研究所一名工作人員接受採訪時稱，此次在斯里蘭卡爆炸中受傷的4名中國傷者，原本準備近日給科考船補給，當時他們到達科倫坡入住酒店，原本預計與科考船上的另外10位研究人員換班，但在到達科倫坡的酒店後遇到了爆炸，目前4名傷者已在醫院接受治療。

據天津大學網站17日發布，2019年度中國國家自然科學基金東印度洋共享航次（航次編號NORC2019-10）由中國科學院南海海洋研究所「實驗3號」綜合科學考察船執行，計劃航時78天，航程約13000海里，設計綜合站位103個。

研究主要收集海洋水文、海洋氣象、海洋生物、海洋化學、海洋地質以及海洋大氣環境的數據和樣品等，為東印度洋海洋氣象動力過程、全球碳循環、海洋和大氣環境污染、海洋生物的群落結構與生態環境、海洋古氣候等及其環境與氣候指示意義提供研究資料。

斯里蘭卡爆炸，4名中國傷者為科考團老師和學生。圖／新京報
斯里蘭卡爆炸，4名中國傷者為科考團老師和學生。圖／新京報
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南海印度爆炸

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