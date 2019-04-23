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陸學者：兩岸存八大風險 但總體風險可控

2019-04-23 09:23聯合報 記者許依晨╱即時報導

上海台灣研究所常務副所長倪永傑在近日舉行的「兩岸關係的風險與應對」研討會上指出，2020選舉前後兩岸關係風險將大幅上升，不可測的風險增多，但總體而言，大陸強勢主導，民進黨政權對台灣的管控能力下滑，兩岸風險處於可控狀態。

中評社報導，倪永傑預測，未來兩岸關係風險主要來自八個方面。第一，民進黨當局緊縮大陸政策、製造內部「綠色恐怖」的風險。他預測，民進黨可能加碼「反中對抗」等，如立法禁止、限制、處罰台灣各界人士赴大陸交流，提高兩岸簽署政治協議門檻，限制地方縣市與大陸交流，製造「間諜案」形成寒蟬效應等。

第二，民進黨攻擊「一國兩制」、全面挑釁大陸的風險。他舉例，如攻擊大陸領導人講話，污蔑大陸施展「銳實力」，傳播「假新聞」，掀起「仇中反中」濁浪，收緊兩岸交流尺度，歧視、監控陸生、陸客、陸資、陸媒，製造政治冤案發起是網絡戰與軍事挑釁。

第三，民進黨狂打「美國牌」的風險。民進黨對外政策上打「美國牌」，抓住美國這根浮木，做圍堵中國的棋子與急先鋒。第四，美國挑動「台灣牌」的風險，他預測，美國或加大、加快「台灣牌」的力度與頻率，如戰略上拉攏台灣進入印太戰略，政治上促成台美官員互訪升級，開展台美軍事安全對話，航母穿越台海，參眾兩院國會「友台」提案立法等。

第五，民進黨製造涉外風險。他表示，蔡英文向國際訴求大陸打壓，如參與國際組織問題上鬧事，鞏固邦交、試圖與薩爾瓦多恢復關係，在國際非政府組織製造鬧劇，製造悲情，有利其選舉。第六，「公投」風險。他預測，明年選舉不排除「公投綁大選」，民進黨最可能推動「反一國兩制公投」，深綠團體可能推動「台灣正名」、「統獨公投」。必將掀起台海情勢新危機。

第七，民進黨「軍事挑釁」的風險。他分析，民進黨當局在美國、日本的慫恿下，有可能在敏感節點、敏感海空域進行兵棋推演、軍事演習、海空軍事挑釁。第八，發生重大事變、重大災害的風險。他認為，在民進黨當局、美國極右勢力的煽動下，運用網絡新媒體，容易爆發「民粹反中」的群體性事件。

倪永傑分析，風險可分低風險、中風險、高風險以及極度風險四級，上述風險中，蔡英文升高軍事挑釁、美國打台灣牌、「台獨公投」列為極度風險，民進黨當局製造兩岸重大事變等屬於列為高風險級別。

上海台灣研究所常務副所長倪永傑。（中評社）
上海台灣研究所常務副所長倪永傑。（中評社）
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民進黨公投一國兩制統獨

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