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海軍比一比 陸有人才隱憂 日反潛優越 我力保交通

2019-04-23 00:42聯合報 記者陳言喬／專訪

我海軍退役中將蘭寧利表示，中共快速造艦，但人才可能跟不上，這是隱憂。記者陳言喬╱...
我海軍退役中將蘭寧利表示，中共快速造艦，但人才可能跟不上，這是隱憂。記者陳言喬╱攝影
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中共海軍七十年來從無到有、到壯盛。我海軍退役中將蘭寧利表示，中共舉全國之力發展海軍，海軍建軍是配合國家整體政策才有今日的成績，但中共快速造艦，人才可能跟不上，這是隱憂。

曾任艦隊指揮官、海軍情報署長的蘭寧利表示，早年中共採取蘇聯的近岸防禦政策，八十年代初海軍司令員劉華清改採近海防禦，並提出三階段論，第一階段就是把近海防禦推到第一島鏈周邊，現在的機艦繞台算是共軍對近海防禦的實踐。

中共防禦從近海到遠海

○八年中共海軍開始亞丁灣護航，第四梯次更是愈走愈遠，繞到大西洋才返回大陸基地，各型船艦都派出，測試各艦遠海航行能力。

蘭寧利說，共軍海軍在一五年發布白皮書，海軍從近海防禦推到遠海防禦，094型核潛艦開始戰略巡航（每日值班），進行反擊與威懾任務。近年更是配合一帶一路政策以及航母的發展，海軍遠航愈來愈重要。

在競爭激烈的中日海軍部分。蘭寧利說，共軍的新艦幾乎以防空系統為主，但日本海上自衛隊大部分是以反潛為主的通用驅逐艦。日本的反潛、掃雷作戰都是世界第一，日本的潛艦非常安靜，專門對付中共的核潛艦，中共這方面遠遠不及。

中共艦艇能否順利進出第一島鏈有很大問題，主要是擔心日本水下偵測的情報蒐集能力，中共船艦走的次數愈多，日本得到的資料也愈多。

此外，中共的官兵素質和作戰訓練與日本仍有差距，尤其在士官養成（至少五至七年）方面，人才不足難以因應目前大批下水的艦艇。

台灣可朝小而堅實發展

在航母部分，日本出雲號若改裝能裝載美軍垂直起降的F35B，對中共更不利。中共遼寧艦多半擔負訓練任務，載重不足、戰力有限。同時，要形成具戰力的航母戰鬥支隊（由各艦配套形成的戰鬥群）恐得花更長時間。

再就我軍現況與我方如何因應來看，蘭寧利表示，不論國力與海軍政策，台灣不可能與中共進行軍力競賽或海上對決。台灣可朝小而堅實的弱勢海軍發展，以「存在艦隊」積極進取，只要存在就會對敵人構成威脅。

他認為，台灣能源百分之九十八進口，未來天然氣的運輸更重要，這應是未來海軍最重要的任務，要維護海上交通線的安全。

國艦國造部分，如果造船不能作戰不如不造，如果連海上存活都有問題，就不要造。若能造船就要有提升戰力卅年、四十年的能力。

關於最近的獵雷艦問題，他說，魚雷與飛彈發射後要嘛擊中目標、要嘛失效，但水雷放下去就永遠有效，若在左營軍港外放兩個水雷，誰敢通過？掃雷艦還是有其重要性。

海軍中共潛艦

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