習近平主持中央財經委員會議 強調全面建成小康社會

2019-04-22 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



新華社報導，中共中央總書記習近平22日主持召開中央財經委員會第四次會議，其中一項重點議題是「研究全面建成小康社會補短板問題」。習近平要求，加大對老弱病殘貧困人口、深度貧困地區的工作力度，在今後不到兩年時間內，全面完成「脫貧攻堅」任務。

中共中央財經委員會是2018年4月中共中央委員會根據《深化黨和國家機構改革方案》，由原中央財經領導小組改組而成的中共中央直屬議事協調機構。主任為習近平，副主任為國務院總理李克強，委員包括：中央書記處書記王滬寧、國務院副總理韓正等人。

中共中央財經委主要是加強中共中央對經濟工作的集中統一領導，做好經濟領域重大工作的頂層設計、總體佈局、統籌協調、整體推進、督促落實。

成立以來的前三次會議，主要討論議題分別為：「打好三大攻堅戰」的思路和舉措，研究審定《中央財經委員會工作規則》；提高關鍵核心技術創新能力，為中國發展提供有力科技保障；提高中國自然災害防治能力和川藏鐵路規劃建設問題等。

小康社會是鄧小平在大陸改革開放初期提出的戰略構想，中共十八大報告首次正式提出全面建成小康社會。習近平在2017年10月18日，將全面建成小康社會列為實現中共「第一個百年」（2021年中國共產黨成立100年）奮鬥目標。

新華社報導，議指出，十八大以來，中共將「人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標」，總體而言，中國已基本實現全面建成小康社會目標，但仍有一些「短板」（不足之處）必須加快補上，主要是老弱病殘貧困人口、深度貧困地區等方面短板明顯，要切實加大工作力度。

會議強調，「現在距全面建成小康社會收官還有不到兩年時間，要集中優勢兵力打殲滅戰。要全面完成脫貧攻堅任務，把扶貧工作重心向深度貧困地區聚焦，在普遍實現『兩不愁』（不愁吃、不愁穿）的基礎上，重點攻克『三保障』（義務教育、基本醫療、住房安全有保障）面臨的最後堡壘。」

會議提出，要解決好重點地區環境汙染突出問題，打好汙染防治「攻堅戰」，實現到2020年的階段性目標。要加快民生領域工作推進，加大對義務教育、基本醫療、住房和飲水安全、育幼養老等方面投入，解決好部分群眾急迫的現實問題。完善最低生活保障制度，確保兜住基本生活底線。

此外，周一會議還研究去年底召開的中共中央經濟工作會議精神落實情況。報導稱，會議指出，要深化「供給側結構性改革」，鞏固「三去一降一補」成果，增強微觀主體活力，提升產業鏈水準，暢通國民經濟循環。