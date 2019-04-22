學者稱不排除中共再奪我邦交國 兩岸關係將持續探底

2019-04-22 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中預期，未來兩岸關係恐進一步惡化，且不能排除在明年1月台灣總統大選前，大陸再鎖定我邦交國進行拔樁，但所謂「雪崩式斷交」應不可能出現。

兼任中華戰略前瞻協會理事長的李大中，22日在該協會主辦的「近期中共對台政策分析」座談會中表示，在今年初「習五點」促統方針出爐後，蔡政府也將「一國兩制」與「九二共識」畫上等號，以強硬姿態回擊北京，包括對兩岸關係條例進行更嚴苛的修法，以及在戰略上更加向華府傾斜，雙方針鋒相對，毫無交集，兩岸關係可能進一步惡化與探底。

此外，蔡政府也可能將台美關係的重大推進與兩岸情勢的緊張對峙，視為挽救選情的特效藥。因此，今年的美中台三邊關係將是不平順的一年。

李大中指出，近年來，隨著兩岸關係陷入低潮，壓縮台灣外交生存空間成為北京的政策重點。蔡總統上台後，台灣已先後丟失五個邦交國，並有多處駐外機構被迫更名或降級。故無法排除明年1月台灣總統大選前，對岸再次鎖定我邦交國進行拔樁。

對於大陸若於選前再奪我邦交國，會否反有利於民進黨選情？李大中表示，大陸判斷此一問題，可能是超越台灣的選舉，而是從整體對台政策來考量。2018年「九合一」選舉是攸關總統大選的前哨戰，但大陸當年還是先後拿下布吉納法索、多明尼加與薩爾瓦多。

李大中指出，斷交在台灣內部會引發的批判非常多元，大陸很清楚可能會在台灣引發的各種複雜影響，但北京有其整體考量，未必會單純從對那個候選人有利、對那個候選人不利來思考。

不過，李大中也強調，早前有學者提出所謂的「雪崩式斷交」，應該是最不可能出現。因為這對北京而言最不符合成本效益。除促使多國同時與台灣斷交有其難度，這也會導致此一對台施壓手段的邊際效用遞減，甚至之後將無以為繼。

至於台灣現有17個邦交國，最值得關注的是哪些國家？李大中說，目前沒有辦法判斷，但17個邦交國都不能掉以輕心。而且除邦交國外，大陸會否迫使我在非邦交國的駐外機構更名或降級，同樣值得關注。

不過，中原大學通識教育中心兼任助理教授陳仲志認為，台灣最該擔心的，也許是明年大選後，如果選舉結果不如北京預期，會不會對台灣展開報復？這可能才是台灣最大的威脅。

儘管同樣認為，未來兩岸關係將持續呈現不穩定狀態，但中正大學戰略與國際事務研究所兼任助理教授林穎佑判斷，兩岸因此走向軍事衝突的可能性不大。他預期，大陸將更多運用媒體的經營或包裝，透過宣傳增加台灣民眾的恐慌、對政府的不信任或台灣內部的對立，來達到「數位輿論戰」的效果。

林穎佑表示，除了因為兩岸關係尚未真的達到「對決」狀況， 另一個關鍵因素是，大陸剛完成軍改，仍需要時間摸索、適應新的指揮管制模式。