中國寄望民間 專家：我應保持警覺

2019-04-22 17:26 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「與其寄望台灣政府，習近平更重視台灣民間交流。」中華戰略前瞻協會理事長李大中22日於「中共對台政策分析」座談會表示，北京當局以充分認知政黨輪替乃台灣政治常態，與其期待政府，不如直接與民間交流，更能深化兩岸融合。中華前瞻協會研究員林穎佑則說，中國現在「恩威並濟」，即使經貿開放，仍難保解放軍不會伺機而動。

繞過政府直通民間

李大中說，中國國家主席習近平於年初發表「習五點」，拋出「一國兩制，台灣方案」等兩岸重大方針，顯示在兩岸議題上的主動強勢，象徵北京對台政策步入新階段。李大中指出，北京當局已充分了解政黨輪替乃台灣政治的常態，尤其自蔡政府上任以來，北京當局更傾向藉由「單方面」的積極作為，直接訴求台灣民意獲得成果。

台灣方面，蔡政府始終保持「穩中、南進與依美」的指導原則，希望「消極的」維持兩岸和平，大舉向美國及其盟友靠攏，但李大中指出，由於美中氛圍日漸緊張，對兩岸互動亦有負面影響。他認為，「贏得華府信任，又讓北京感到安心。」對台灣而言才是上上之策。

兩岸互動如寒冬

林穎佑指出，隨著美中矛盾的加劇，兩國軍艦通過台海、美台軍售的報導都逐漸增加，而中共一向認為，兩岸關係不應有外人干涉，因此若美國想打「台灣牌」，北京當局自然有所反應，最直接的方式就是對台展開軍事行動。

他提醒，儘管兩岸在經貿議題有合作協商的空間，但在政治、軍事方面絲毫不會讓步，所以台灣不能因為中國在經濟方面提供有利台人發展的政策，就認為中國對台灣政局抱持友善的態度。

「兩岸互動猶如『寒冬』。」中原大學通識中心教授陳仲志表示，相較台美互動緊密，兩岸關係在中國發表「習五點」之後降到冰點，對台灣而言，中國促進統一的立場較過去強硬，甚至陸續召開會議探討「台灣方案」的「一國兩制」議題，試圖掌握兩岸對話的主動權。他強調，即便中方強勢，但台、共雙方仍須試圖尋找對話途徑，且台灣對於美國總統川普的反覆不定，應保持謹慎態度。

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