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中共重量級涉台學者章念馳：是台獨逼出了統一

2019-04-22 14:34聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共重量級涉台學者、上海東亞研究所所長章念馳最近撰文分析習近平統一論述的意義，他認為習提出了未來卅年兩岸關係的使命與任務，即必須完成和平統一，實行一國兩制。他並稱，習的談話是一篇「統一的宣言書」，是兩岸進入了一個「新時代」的宣示。他還認為，是台獨的強大壓力，催生了統一早日落地。

章念馳在「中國評論」月刊四月號，發表專文「習近平統一論述的重大意義」，解讀習近平一月在中共告台灣同胞書發表四十周年紀念會上的對台談話。

章念馳指出，習近平對接十九大規劃的建國百年使命與任務，提出了未來卅年兩岸關係的使命與任務：即必須完成和平統一，實行一國兩制。前七十年是實行三通、反獨促統，未來卅年是實現完全統一。

他認為，未來兩岸關係的發展將呈現四大趨勢，一，兩岸會出現熱議台灣方案的高潮。二，兩岸會出現熱議和平協議的高潮。三，兩岸會出現交流與協商的熱潮。四，加大雙方融合發展的步伐。

章念馳說，習五點談話，其內涵和意義是不可低估的。這不是一個普通紀念會的講話，而是一篇「統一的宣言書」。習的講話，通篇在論述為什麼要統一，統一的好處，統一的途徑，統一的方法等。這樣全面論述統一，從1949年來還是第一次。

章念馳並稱，是台獨逼出了統一。他說，過去卅年，大陸不太強調統一，因為統一的時機尚不成熟；但台獨的強大壓力，催生了統一早日落地。

他提到，2014年，正當兩岸關係順風順水發展之時，太陽花學運突然降臨，打亂了兩岸關係進程，給民進黨再度執政創造了條件，兩岸關係由熱而冷，終於降到了冰點。

章念馳說，蔡英文當局的台獨訴求，又說又做，天天去中國化，無日不挑戰大陸的底線。他們以正義轉型，不正義地去毀滅支持一中的力量，他們不是與在野黨競爭，而是消滅對方，實行台獨專政，打著民主化旗號反民主，打著本土化旗號搞台獨；勾結國際反中勢力，圍剿中國大陸，實在成了兩岸和平發展的最大障礙。

他還說，今日兩岸的實力已發生了顛覆性變化，時代不同了，條件不同了，兩岸關係無法停留在卅年前的狀態。

針對兩制台灣方案，章念馳說，台灣方案不是簡單重複港澳的一國兩制模式，何況港澳的一國兩制正與大灣區相融合，一國兩制內涵將更加豐富。台灣的一國兩制方案，要吸取港澳經驗與教訓，更要有自己的特點，量身制定。

他宣稱，習近平的統一論述，會主導未來很長時間的兩岸關係發展，大陸要牢牢掌握這個兩岸關係的主導權與話語權，而不要將注意力僅僅放在台灣的選舉和一般日常的交流往來等事務性工作上。

上海東亞研究所所所長章念馳。聯合報系資料照
上海東亞研究所所所長章念馳。聯合報系資料照
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