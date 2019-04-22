陸證監會：放寬證券基金期貨業外資准入

2019-04-22 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸證監會主席易會滿今（22）日在中日資本市場論壇上致詞表示，今年的工作重點將著重五大項目，包括大幅放寬證券基金期貨行業外資准入；持續完善大陸與香港股票市場互聯互通機制等。

中證網報導，易會滿表示，今年證監會在著手在以下工作重點：一、大幅放寬證券基金期貨行業外資准入；二、持續完善大陸與香港股票市場互聯互通機制；三、穩步推進原油、鐵礦石等特定期貨品種對外開放；四、進一步優化合格機構投資者制度安排；五、加強與各國資本市場的開放合作。

除了上述內容，易會滿還提到一項大陸資本市場尤其是交易所層面在對外放開方面的重要組成，就是ETF互通。

易會滿表示，去年10月日本首相安倍訪中期間，大陸證監會與日本金融廳簽署《合作諒解備忘錄》以來，雙方圍繞推動ETF互通、加快市場准入、加強監管協作等開展了一系列務實合作，取得了重要進展。推動中日ETF互通，有利於豐富跨境公募基金產品體系，更加便利兩國投資者參與對方資本市場投資交易，這對於深化兩國資本市場合作發展具有重要意義。

21世紀經濟報導，ETF是大陸資本市場和其他市場互通的重要組成，不僅是日本交易所，其他數個地區或國家的境外交易所也都希望通過ETF這一形式達成互聯互通。