中共海軍明迎70周年 港媒：習將主持海上大閱兵

2019-04-22 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



明天是中共海軍成立七十周年，日本、俄羅斯、南韓、印度等多國艦艇昨天已抵達青島港，準備參與慶祝活動。港媒指出，中共國家主席、中央軍委主席習近平明天將在青島，出席慶祝海軍成立七十周年海上閱兵活動，整個海上閱兵大約一小時。中共海軍昨天在京舉行慶祝大會，強調習近平執政以來，海軍「發生了歷史性變革」、「從未像現在這樣威武雄壯」。

據香港星島日報報導，海上閱兵將於明天舉行，解放軍海軍受閱艦艇三十二艘，編為潛艇群、驅逐艦群、護衞艦群、登陸艦群、輔助艦群、航空母艦群等六個群，受閱戰機三十九架。

中共海軍副司令員邱延鵬前天透露，解放軍將派出航母遼寧號、新型核潛艇及戰機等參與閱兵，部分艦艇是首次亮相。除中方參閱兵力外，俄羅斯、泰國、越南、印度等十多個國家近二十艘艦艇，包括驅逐艦、護衞艦、登陸艦等將參加檢閱。

報導指出，據悉，中央軍委主席習近平明天將在青島主持海上閱兵，隨行的預料包括中央軍委副主席許其亮、國防部長魏鳳和、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成、海軍司令員沈金龍、海軍政委秦生祥等人，沈金龍擔任海上閱兵總指揮，整個閱兵大約一小時。

報導稱，與去年南海大閱兵的四十八艘艦艇、七十六架戰機相比，今次在規模上似乎呈現縮減。分析指出，南海閱兵是實戰化訓練閱兵，這次則是慶典式閱兵，故規模縮小。