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「涼月號」抵青島，7年來首艘日艦訪中

2019-04-21 23:26聯合報 記者羅印冲╱即時報導

4月23日是共軍海軍成立70周年紀念日，為參加當天在山東青島附近海域舉行的國際閱艦式，日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」21日抵達青島，這是日本船艦時隔約7年半再度訪問中國大陸，被視為中日雙邊關係升溫的指標。

據日本共同社報導，「涼月號」昨抵達青島，是日本海上自衛隊船艦自2011年12月以來，時隔約7年半再次訪中，也是去年10月中日首腦會談商定兩國艦艇互訪的一環。

報導指出，鑑於中共海軍在東海和南海活動日益頻繁，此舉旨在促進中日防衛交流，以構建中日雙方的信賴關係。

值得注意的是，報導提到，「涼月號」懸掛海上自衛艦旗幟「旭日旗」抵達港口。南韓曾在去年舉行的國際閱艦式上，要求日本不懸掛該旗幟，日方因無法同意而放棄參加。但中國大陸方面並未將此視為問題。

據分析，日本「旭日旗」曾被日本海軍用作軍艦旗，南韓方面認為，「旭日旗」象徵侵略與軍國主義，因此對海上自衛隊把「旭日旗」當成自衛艦旗強烈反彈，甚至不惜影響日韓關係與互動。

資料顯示，涼月號屬「秋月級」護衛艦，全長150.5公尺、全寬18.3公尺、型深10.9公尺、吃水5.4公尺，滿載排水量6800噸。

參加今年國際閱艦式的各國船艦，已陸續抵達山東青島，目前已有包括俄羅斯、馬來西亞、泰國、印度、南韓、日本等多國艦艇，準備參加各國海軍艦艇海上閱兵。

新加坡海軍「堅強號」護衛艦則於上周五抵達青島港，是本次解放軍海軍活動到訪的第一艘外國海軍艦艇。今次閱兵除了解放軍海軍外，預計將有十多個國家的近廿艘艦艇接受檢閱。

報導並指，這次的多國海軍活動，除了海上閱兵式，還有高層研討會、聯合軍樂展示、主題燈光表演等項目。

日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」昨抵達青島，這是日本船艦時隔約七年半再度訪問中國大...
日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」昨抵達青島，這是日本船艦時隔約七年半再度訪問中國大陸。（美聯社）
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海軍自衛隊軍艦
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