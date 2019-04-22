甘肅火星基地 航天主體文旅正夯

2019-04-22 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



根據真實航天邏輯打造的「火星1號基地」近日在甘肅省金昌市正式開營。

通過體驗登陸艙、地貌觀察、野外徒步等趣味活動，100多名學生率先體驗了「火星」生活。

「這是一個集航天科研、航天科普、火星生活、火星體驗為一體的航天主題文旅項目。通過交互式體驗，可以激發更多孩子把目光投向外太空，關注航天事業。」中國載人航天工程航天員系統副總設計師李潭秋說。

新華社報導，「火星1號基地」位於甘肅省金昌市金川區寧遠堡鎮，是金昌市政府與中國航天員科研訓練中心等共同打造的航天主題文旅項目，主要設有航天員地外生存技術實驗基地和「火星1號基地」，由中國航天員科研訓練中心提供技術支持。

在「火星1號基地」裡，岩體火紅、地貌奇特，目前有總控艙、氣閘艙、乘員艙、生物艙等9個艙體在內的模擬生存基地。

基地面積不大，分工卻很明確：生物艙裡種上了小麥和蔬菜，為「航天員」提供食物來源；生保艙用於處理生活垃圾；乘員艙不僅有寬鬆舒適的床，還可以做飯、看書，空間寬敞；總控艙是「航天員」與「地球」聯絡的重要樞紐。

「火星1號基地」的首批入營成員，是來自金昌市金川區總校第二中學的100多名學生。在基地專業人士指引下，他們完成了「火星」徒步、觀察「火星」洞穴、體驗登陸艙等活動，模擬航天員地外訓練和生存。

「我喜歡看『流浪地球』、『火星救援』等太空題材的科幻大片。這次真實體驗了『火星』生活，讓我對外太空更好奇、更嚮往。」金川區總校第二中學學生李雅琴表示，她最喜歡製作和發射火箭的體驗活動。

「火星1號基地」負責人梁華軍表示，基地下一步將基於火星移民的邏輯，打造涵蓋太空交流、地外生存、太空探索、太空生活、太空開拓等5個板塊的文旅產品。

「屆時遊客可以通過觀光旅遊、親子遊、研學遊等形態，充分體驗『火星』生活的樂趣。」梁華軍說。